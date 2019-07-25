Fenerbahçe'nin yeni transferini Obradovic bitiriyor!
Fenerbahçe'de transfer harekatı yeniden hız kazandı. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için tüm şartları seferber ediyor. Kanarya'da dünya yıldızının transferi için Zeljko Obradovic devreye girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları.. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
25 Temmuz 2019 Perşembe 07:06
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Fenerbahçe transferde sınırları zorluyor.
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Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden transfer çalışmalarında dünya yıldızı için tüm şartlar zorlanıyor.
Öyle ki, transfer operasyonuna Fenerbahçe basketbol takımı antrenörü Zeljko Obradovic'in de dahil olduğu iddia edildi.
İşte dev transfer harekatının detayları...
Fenerbahçe'nininadı inat... Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından transfer listesine aldığı ilk isim olan Aleksandar Kolarov'dan vazgeçmiyor.