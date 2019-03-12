Fenerbahçe'de deprem! Eljif Elmas...

Sarı-Lacivertliler, genç futbolcu için bir teklif yapılmasının dışında kendilerine ulaşmış böyle bir bilginin de bulunmadığını belirtti. Yönetim, sezon sonunda Teknik Direktör Ersun Yanal'ın vereceği rapora göre genç oyuncu ile ilgili bir karar alacak.