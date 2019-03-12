Fenerbahçe'ye yepyeni iskelet: İlk 11'e 7 yeni isim!
Fenerbahçe gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Yönetim, Yanal, Comolli, scout ekibi dört bir koldan transfer çalışmalarını son hızla sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip önümüzdeki sezon ilk 11'e direkt girecek 7 isim almayı planlıyor.
12 Mart 2019 Salı 07:55
Güncelleme: 12.03.2019 07:55
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Fenerbahçe yepyeni iskelet: İşte Ersun Yanal'ın transfer kanunları!
Tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe bu izleri silmek için düğmeye erkeden bastı.
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Fenerbahçe yepyeni iskelet: İşte Ersun Yanal'ın transfer kanunları!
'Kayıp sezonu' fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertlilerde yönetim büyük destek aldığı camianın yüzünü güldürmek istiyor.
Fenerbahçe yepyeni iskelet: İşte Ersun Yanal'ın transfer kanunları!
Bunun için de hem kendileri hem Ersun Yanal, hem sportif direktör Damien Comolli hem de scout ekibi harıl harıl çalışıyor.
Fenerbahçe yepyeni iskelet: İşte Ersun Yanal'ın transfer kanunları!
Başkan Ali Koç'un ekiplerine direktifi net: "Bana direkt 11'de oynayacak isimlerle gelin. Taraftara mahcubuz. Şampiyonluk istiyorum"
Fenerbahçe yepyeni iskelet: İşte Ersun Yanal'ın transfer kanunları!
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Fenerbahçe, son iki transfer periyodunda kötü sınavlar vermişti.