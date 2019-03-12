Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan yeni hedef!

Teknik heyet, korkulu rüya görmemek için üst üste oynayacakları Sivas ve Ankaragücü karşılaşmalarını kayıpsız geçmeleri gerektiğini hatırlattı.
12 Mart 2019 Salı 07:55
Güncelleme: 12.03.2019 07:55
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Medipol Başakşehir yenilgisiyle yeniden düşme stresine giren Fenerbahçe'de teknik heyet yeni strateji belirledi.
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Kalan 9 maçı tek tek analiz eden Ersun Yanal ve ekibi, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü (D) ile oynayacakları iki karşılaşmada 6 puan hedefi koydu
Üst üste oynanacak iki maçın kazanılması halinde hem korkulu rüya görmekten kurtulunacak hem de Galatasaray derbisine rahat çıkılacak.
KÖTÜ OYNAMADIK
Başakşehir karşısında eleştirilere rağmen kötü oynamadıklarını da vurgulayan Ersun Yanal, "İkinci yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci golü biz atsaydık kazanan büyük olasılıkla biz olacaktık. Hatalardan da ders almalıyız. Aynı mücadeleyi sergileyip, yanlışları tekrarlamazsak Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında istediğimizi alırız" mesajı verdi.
Futbolcular da ikide iki yapmak için kendi aralarında sözbirliği yaptı.