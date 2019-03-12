Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan yeni hedef! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan yeni hedef!

Teknik heyet, korkulu rüya görmemek için üst üste oynayacakları Sivas ve Ankaragücü karşılaşmalarını kayıpsız geçmeleri gerektiğini hatırlattı.

12 Mart 2019 Salı 07:55 Güncelleme: 12.03.2019 07:55
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan yeni hedef!

Medipol Başakşehir yenilgisiyle yeniden düşme stresine giren Fenerbahçe'de teknik heyet yeni strateji belirledi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan yeni hedef!

Kalan 9 maçı tek tek analiz eden Ersun Yanal ve ekibi, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü (D) ile oynayacakları iki karşılaşmada 6 puan hedefi koydu

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan yeni hedef!

Üst üste oynanacak iki maçın kazanılması halinde hem korkulu rüya görmekten kurtulunacak hem de Galatasaray derbisine rahat çıkılacak.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan yeni hedef!

KÖTÜ OYNAMADIK

Başakşehir karşısında eleştirilere rağmen kötü oynamadıklarını da vurgulayan Ersun Yanal, "İkinci yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci golü biz atsaydık kazanan büyük olasılıkla biz olacaktık. Hatalardan da ders almalıyız. Aynı mücadeleyi sergileyip, yanlışları tekrarlamazsak Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında istediğimizi alırız" mesajı verdi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan yeni hedef!

Futbolcular da ikide iki yapmak için kendi aralarında sözbirliği yaptı.

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