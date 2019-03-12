Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan yeni hedef!

KÖTÜ OYNAMADIK

Başakşehir karşısında eleştirilere rağmen kötü oynamadıklarını da vurgulayan Ersun Yanal, "İkinci yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci golü biz atsaydık kazanan büyük olasılıkla biz olacaktık. Hatalardan da ders almalıyız. Aynı mücadeleyi sergileyip, yanlışları tekrarlamazsak Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında istediğimizi alırız" mesajı verdi.