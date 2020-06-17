Fenerbahçe'de büyük hüsran! Tersine rekor...

Fenerbahçe kötü gidişata dur diyemiyor. Sarı-lacivertliler verilen aranın ardından lige galibiyetle dönse de Avrupa kupalarına bilet alabilmek adına hayati önem taşıyan Ziraat Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde rakibi Trabzonspor'a 3-1 boyun eğerek şampiyonluk yarışının ardından bu kulvarda da havlu atmıştı. Bu sezon rakiplerine karşı uzun süreli serilerinin de son bulduğu sarı-lacivertlilerde istifa sesleri yükseliyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...
17 Haziran 2020 Çarşamba 12:29
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, bir serinin daha bozulmasına sebep oldu. Kadıköy'de bu sezon Galatasaray'a karşı 20 yıllık yenilmezlik serisini bozan Fenerbahçe, kupada ise Trabzonspor'a mağlup olarak 23 yıllık seriyi geride bıraktı.
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Özellikle Trabzonspor mücadelesini kazanarak mutlu son için önemli bir adım atmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim, takım ve taraftarlar umutsuzluğa kapıldı. Ligdeki kötü sonuşların ardından kupadan da elenen sarı-lacivertlilerde taraftarlar Başkan Ali Koç'a öfkesini sosyal medyadan dile getirdi.
Fenerbahçe kupadan elendiği için ligi 4'üncü sırada bitiremezse yeni sezonda Avrupa kupalarında da olamayacak.
ŞANSSIZLIKLAR SÜRÜYOR Kötü gidişat sürerken şanssızlıkların peşini bırakmadığı Fenerbahçe'de oynanan futbol, tüm kredileri tüketti. Sarı-lacivertliler bazı maçlarda iyi oyun sergilese de yaşanan sakatlıklar, futbolcuların cezaları takımın bütününü koruyamadı.
Uzun süren hoca arayışının da etkisi ile bir türlü toparlanamayan Fenerbahçe, artık yeni sezonun planlamasına daha çok dikkat edecek.