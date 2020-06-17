Fenerbahçe'de büyük hüsran! Tersine rekor...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, bir serinin daha bozulmasına sebep oldu. Kadıköy'de bu sezon Galatasaray'a karşı 20 yıllık yenilmezlik serisini bozan Fenerbahçe, kupada ise Trabzonspor'a mağlup olarak 23 yıllık seriyi geride bıraktı.