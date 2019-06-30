Fenerbahçe yıldız ismi bitiriyor!

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezon için yepyeni bir kadro oluşturacak olan sarı-lacivertliler, ilk transferini Murat Sağlam ile yapmış ardından da taraftarın heyecanla beklediği Alman golcü Max Kruse'yi açıklayarak bombayı patlatmıştı. Emre Belözoğlu ile de imza aşamasına gelen sarı-lacivertlerde, Kolarov ismi de gündemde. Fenerbahçe'de hareketlilik sürerken bir yıldız isim içinde yeni bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...