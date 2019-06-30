Fenerbahçe yıldız ismi bitiriyor!

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezon için yepyeni bir kadro oluşturacak olan sarı-lacivertliler, ilk transferini Murat Sağlam ile yapmış ardından da taraftarın heyecanla beklediği Alman golcü Max Kruse'yi açıklayarak bombayı patlatmıştı. Emre Belözoğlu ile de imza aşamasına gelen sarı-lacivertlerde, Kolarov ismi de gündemde. Fenerbahçe'de hareketlilik sürerken bir yıldız isim içinde yeni bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...
30 Haziran 2019 Pazar 21:14
Güncelleme: 30.06.2019 21:14
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Fenerbahçe'de Max Kruse ile başlayan transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor.
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Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-lacivertliler transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.
Takımda birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler sil baştan bir kadro yapılanmasına gidiyor.
Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen sarı kanarya'nın hata yapmaya tahammülü yok.
Valbuena, Soldado, Şener, Neustadter, Benzia gibi isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertliler birçok isim için girişimlerine devam ediyor.