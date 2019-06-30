Fenerbahçe yıldız ismi bitiriyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe yıldız ismi bitiriyor!

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezon için yepyeni bir kadro oluşturacak olan sarı-lacivertliler, ilk transferini Murat Sağlam ile yapmış ardından da taraftarın heyecanla beklediği Alman golcü Max Kruse'yi açıklayarak bombayı patlatmıştı. Emre Belözoğlu ile de imza aşamasına gelen sarı-lacivertlerde, Kolarov ismi de gündemde. Fenerbahçe'de hareketlilik sürerken bir yıldız isim içinde yeni bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

30 Haziran 2019 Pazar 21:14 Güncelleme: 30.06.2019 21:14
Fenerbahçe yıldız ismi bitiriyor!

Fenerbahçe'de Max Kruse ile başlayan transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe yıldız ismi bitiriyor!

Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-lacivertliler transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe yıldız ismi bitiriyor!

Takımda birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler sil baştan bir kadro yapılanmasına gidiyor.

Fenerbahçe yıldız ismi bitiriyor!

Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen sarı kanarya'nın hata yapmaya tahammülü yok.

Fenerbahçe yıldız ismi bitiriyor!

Valbuena, Soldado, Şener, Neustadter, Benzia gibi isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertliler birçok isim için girişimlerine devam ediyor.

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