Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş karnesi korkutuyor! - Fotomaç
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş karnesi korkutuyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş karnesi korkutuyor!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu dev maç öncesi Ersun Yanal'ın Beşiktaş'a karşı istatistiği taraftarı korkutuyor...
25 Şubat 2019 Pazartesi 10:02
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş karnesi korkutuyor!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaşıyor.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş karnesi korkutuyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kariyeri boyunca en fazla Beşiktaş'a karşı maça çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş karnesi korkutuyor!

Teknik direktörlük kariyerine Denizlispor ile başlayan ve 1995-96 sezonundan bu yana Süper Lig'de çeşitli takımlar çalıştıran Ersun Yanal, şu ana kadar Beşiktaş'a karşı 33 resmi maça çıkarken bu maçlardan yalnızca 5 galibiyet alabildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş karnesi korkutuyor!

Beşiktaş'a karşı 5 galibiyetin yanı sıra 9 beraberlik ve 19 yenilgi alan Yanal, Fenerbahçe teknik direktörü olarak siyah-beyazlılara karşı oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş karnesi korkutuyor!

2013-14 sezonunda Kadıköy'de oynanan derbi 3-3 beraberlikle tamamlanırken Beşiktaş'taki maç ise 1-1 sona erdi.

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