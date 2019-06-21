Fenerbahçe Kolarov transferinde mutlu sona ulaştı!
Fotomaç'ın 6 Haziran'da duyurduğu yılın transferi gerçekleşti...Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk bombayı patlattı. Yönetim, uzun süren temasların ardından dün İstanbul'a getirdiği 33 yaşındaki Sırp yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
21 Haziran 2019 Cuma 07:57
Güncelleme: 21.06.2019 09:42
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beklenen oldu... Fenerbahçe uzun süren görüşmelerin ardından Roma'nın yıldızı Aleksandar Kolarov ile orta yolu buldu. Fotomaç yılın transferini 6 Haziran'da 'KOLAROV BOMBASI' başlığıyla duyurmuştu... (Haberi okumak için tıklayın)
GALERİ DEVAM EDİYOR
3 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme isteyen Sırp yıldızı ikna eden sarılacivertliler, 2.8 milyon euro'dan 2+1 senelik anlaşma sağladı.
Gizli bir şekilde dün sabah İstanbul'a getirilen 33 yaşındaki sol bek için ödenecek bonservis bedeli konusunda açıklama yapılmezken, ilerleyen günlerde imza töreni gerçekleştirileceği öğrenildi.
YANAL'IN ADAMI! Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporunda ilk sıradaki isimlerden olan Kolarov, sol bekin dışında sol önde ve stoper olarak da görev yapıyor.
Güçlü fiziği, istikrarı ve oyunun her iki yönünü kullanmasıyla öne çıkan tecrübeli futbolcu, Sırbistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.