Fenerbahçe'den Kolarov bombası! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den Kolarov bombası!
Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Ersun Yanal'ın Hasan Ali'nin West Ham'a satılması halinde Sırp sol bek Kolarov'un transferini istediği bildirildi.
6 Haziran 2019 Perşembe 21:28
Fenerbahçe'de sol bek Hasan Ali Kaldırım'a West Ham United'ın talip olmasının ardından bu mevki için Aleksandar Kolarov iddiası ortaya atıldı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Ersun Yanal'ın Hasan Ali'nin satılması halinde yönetimden Roma'da forma giyen Sırp bekin transfer edilmesini istediği belirtildi.
Cengiz Ünder'in takım arkadaşı olan 33 yaşındaki Kolarov bu sezon Serie A'da 33 maçta forma giyerken, 8 gol attı; 1 de asist gerçekleştirdi.
Frikikleri ve uzaktan sert şutlarıyla tanınan tecrübeli oyuncu, Sırp Milli Takımı'nın da değişmez isimleri arasında yer alıyor.
Roma ile 1 yıl sözleşmesi kalan Kolarov için Fenerbahçe'nin nasıl bir teklif sunacağı merak konusu...
Aleksandar'ın şu anki piyasa değeri ise 12 milyon Euro.