Fenerbahçe'den Kolarov bombası! - Fotomaç
06 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den Kolarov bombası!

Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Ersun Yanal'ın Hasan Ali'nin West Ham'a satılması halinde Sırp sol bek Kolarov'un transferini istediği bildirildi.
6 Haziran 2019 Perşembe 21:28
Fenerbahçe'den Kolarov bombası!

Fenerbahçe'de sol bek Hasan Ali Kaldırım'a West Ham United'ın talip olmasının ardından bu mevki için Aleksandar Kolarov iddiası ortaya atıldı...

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Fenerbahçe'den Kolarov bombası!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Hasan Ali'nin satılması halinde yönetimden Roma'da forma giyen Sırp bekin transfer edilmesini istediği belirtildi.

Fenerbahçe'den Kolarov bombası!

Cengiz Ünder'in takım arkadaşı olan 33 yaşındaki Kolarov bu sezon Serie A'da 33 maçta forma giyerken, 8 gol attı; 1 de asist gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den Kolarov bombası!

Frikikleri ve uzaktan sert şutlarıyla tanınan tecrübeli oyuncu, Sırp Milli Takımı'nın da değişmez isimleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'den Kolarov bombası!

Roma ile 1 yıl sözleşmesi kalan Kolarov için Fenerbahçe'nin nasıl bir teklif sunacağı merak konusu...

Fenerbahçe'den Kolarov bombası!

Aleksandar'ın şu anki piyasa değeri ise 12 milyon Euro.

Fenerbahçe'den Kolarov bombası!
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