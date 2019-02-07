Aatıf'tan flaş itiraflar! "Fenerbahçe..."

Çaykur Rizespor'un devre arasında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe, Rize'de çok iyi karşılandığını belirtirken, eski takımı Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntılı süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu...
7 Şubat 2019 Perşembe, 11:32:42
Güncelleme: 12:06:34
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Yeni transferler ile birlikte Çaykur Rizespor'un ligde üst üste kazandığı maçları değerlendiren Aatıf yaptığı açıklamada, Rizespor'un sezon başında da iyi bir ekibe sahip olduğunu ifade ederek şunları söyledi;
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"Sadece biraz şansızlardı. Takımın yükselişini sadece benim transferim ile bağdaştıramayız. Çok fazla kazanabileceğimiz maçlar vardı ama bunların çoğunda puan kaybı yaşandı. Süper Lig'de her şey hızlı gelişiyor. Ligin ilk devresinde fazla galibiyet alıp, ikinci yarıda düşüşe de geçebiliyorsunuz"
"BURAYA YENİ HEDEFLER İÇİN GELDİM"
Çaykur Rizespor'a transfer sürecini anlatan Aatıf şöyle konuştu;
"Fenerbahçe'deki son 4 ayımda kadro dışı kaldığım için oynayamamıştım. O süre zarfında çok fazla benimle ilgilenen takım olmamıştı.
Daha sonra Rizespor'un bir ilgisi oldu ve Fenerbahçe ile anlaştılar. Bende kulüp ile anlaşıp buraya geldim.