Süper Lig'de Mario Gomez bombası!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, yeni sezon kampı öncesi transferleri sonlandırmak için kolları sıvadı. Transfer dönemi yaklaşırken bomba iddialar da gelmeye devam ediyor. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Mario Gomez'in yolunun yeniden Süper Lig'e düşeceği iddia edildi. İşte detaylar...

7 Haziran 2019 Cuma 11:15 Güncelleme: 07.06.2019 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





