Süper Lig'de Mario Gomez bombası! - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Süper Lig'de Mario Gomez bombası!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, yeni sezon kampı öncesi transferleri sonlandırmak için kolları sıvadı. Transfer dönemi yaklaşırken bomba iddialar da gelmeye devam ediyor. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Mario Gomez'in yolunun yeniden Süper Lig'e düşeceği iddia edildi. İşte detaylar...
7 Haziran 2019 Cuma 11:15 Güncelleme: 07.06.2019 11:15
Süper Lig'de Mario Gomez bombası!

Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala, takımlar eksiklerini belirledi ve bu doğrultuda da çalışmalara başladı.

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Süper Lig'de Mario Gomez bombası!

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen büyük takımlar elini çabuk tutup transferleri yeni sezon kampına yetiştirmeye çalışıyor.

Süper Lig'de Mario Gomez bombası!

Transfer listelerini belirleyen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi ekipler, şimdiden transfer görüşmelerine başladı.

Süper Lig'de Mario Gomez bombası!

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen 3 büyükler bir çok yıldız ismi gündemine aldı.

Süper Lig'de Mario Gomez bombası!

Bu gelişmelerin ardından Süper Lig'de sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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