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Beşiktaşlı Vida'ya Fransa'dan dev talip
Beşiktaş'ın yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Transfer Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Umut Güner; Ricardo Quaresma, Lens ve Dorukhan Toköz'e teklifler geldiğini doğrulamıştı. Bu isimlere Domagoj Vida da eklendi. İşte Hırvat stopere talip olan Fransız devi...
7 Haziran 2019 Cuma 09:39
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Transfer Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Umut Güner geçtiğimiz günlerde "Oyuncularımıza teklifler" geliyor açıklaması yapmıştı.
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