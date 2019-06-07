Beşiktaşlı Vida'ya Fransa'dan dev talip - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Beşiktaşlı Vida'ya Fransa'dan dev talip

Beşiktaş'ın yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Transfer Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Umut Güner; Ricardo Quaresma, Lens ve Dorukhan Toköz'e teklifler geldiğini doğrulamıştı. Bu isimlere Domagoj Vida da eklendi. İşte Hırvat stopere talip olan Fransız devi...
7 Haziran 2019 Cuma 09:39
Beşiktaşlı Vida'ya Fransa'dan dev talip

Yeni sezon öncesi Abdullah Avcı ile zirveye oynayan bir takım kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Beşiktaşlı Vida'ya Fransa'dan dev talip

Abdullah Avcı'nın talimatıyla birçok oyuncuyu gündemine alan Kara Kartal'da yıldız futbolculara da teklif gelmeye devam ediyor.

Beşiktaşlı Vida'ya Fransa'dan dev talip

Tecrübeli teknik direktörün ise takımdan ayrılmasına izin vereceği isimler merakla bekleniyor.

Beşiktaşlı Vida'ya Fransa'dan dev talip

Transfer Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Umut Güner geçtiğimiz günlerde "Oyuncularımıza teklifler" geliyor açıklaması yapmıştı.

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Beşiktaşlı Vida'ya Fransa'dan dev talip

Güner yaptığı açıklamada Lens, Quaresma ve Dorukhan'a menajerler aracılığıyla teklifler geldiği doğrulamıştı.

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