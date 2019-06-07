Beşiktaşlı Vida'ya Fransa'dan dev talip

Beşiktaş'ın yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Transfer Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Umut Güner; Ricardo Quaresma, Lens ve Dorukhan Toköz'e teklifler geldiğini doğrulamıştı. Bu isimlere Domagoj Vida da eklendi. İşte Hırvat stopere talip olan Fransız devi...

7 Haziran 2019 Cuma 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





