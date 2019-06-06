Abdullah Avcı'dan yılın takasına onay çıktı - Fotomaç
06 Haziran 2019, Perşembe
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Abdullah Avcı'dan yılın takasına onay çıktı

Şenol Güneş'ten sonra Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı hız kesmeden transfer çalışmalarına başladı. Tecrübeli teknik direktör, sezon öncesi kampına kadar transferlerin bitmesini isterken, siyah beyazlı yönetim Süper Lig'de bomba etkisi yaratacak bir takas için harekete geçti. İşte detaylar...
6 Haziran 2019 Perşembe 17:13 Güncelleme: 06.06.2019 17:13
Abdullah Avcı'dan yılın takasına onay çıktı

Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Abdullah Avcı hız kesmeden transfer çalışmalarına başladı.

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Abdullah Avcı'dan yılın takasına onay çıktı

Medipol Başakşehir'den eski öğrencileri Visca, Epureanu ve Mahmut Tekdemir'i takımında görmek isteyen Avcı'nın listesinde birçok isim yer alıyor.

Abdullah Avcı'dan yılın takasına onay çıktı

Tecrübeli teknik direktör ayrıca hucüm hattında kadro zenginliği olan bir ekip kurmak istiyor.

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Abdullah Avcı'dan yılın takasına onay çıktı

Bu yüzden Avcı, çok konuşulacak bir takasa onay verdi.

Abdullah Avcı'dan yılın takasına onay çıktı

Larin'i kadrosunda düşünmeyen teknik direktör, yönetime Kanadalı futbolcunun takasta kullanılabileceğini belirtti.

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