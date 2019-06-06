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Abdullah Avcı'dan yılın takasına onay çıktı
Şenol Güneş'ten sonra Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı hız kesmeden transfer çalışmalarına başladı. Tecrübeli teknik direktör, sezon öncesi kampına kadar transferlerin bitmesini isterken, siyah beyazlı yönetim Süper Lig'de bomba etkisi yaratacak bir takas için harekete geçti. İşte detaylar...
6 Haziran 2019 Perşembe 17:13 Güncelleme: 06.06.2019 17:13
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Tecrübeli teknik direktör ayrıca hucüm hattında kadro zenginliği olan bir ekip kurmak istiyor.
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