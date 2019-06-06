Beşiktaş'tan transferde forvet kararı! 17'lik süper genç...

Beşiktaş'ın transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah beyazlılar'ın transfer komitesi çalışmalarını son hızla sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın bu çerçevede dikkâtini Polanya'da yapılan U 20 Dünya Şampiyonası'na çevirdi. Senegal Milli Takımı'nda ön plana çıkan Youssouph Badji'yi transfer etmeye karar verdi.

Senegal ile çok başarılı bir turnuva yapan Youssouph Badji'nin tüm hakları ülkesinde Casa Sports futbol akademesinde yer alıyor; U-20 takımında oynuyor; ancak henüz 17 yaşında.

BADJI FİNALE KADAR KAÇ GOL ATTI?



Uzun boyu (1.92) ve fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan Badji, finale gelinceye kadar, Burkino Faso'ya 1, Gana'ya iki gol attı.

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş, Casa Sports'la, oyuncunun transferi için temasa geçti. Siyah beyazlılar oyuncunun henüz 18 yaşını doldurmaması nedeniyle bu operasyonda oldukça hassas davranıyor.