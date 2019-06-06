Beşiktaş'tan transferde forvet kararı! 17'lik süper genç...
Spor Toto Süper Lig’de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş’ta forvet pozisyonu için hareketlilik yaşanıyor. Beşiktaş’ta bazı isimlerin ayrılması da gündemde. Forvet bölgesinde Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'a sahip olan Beşiktaş, Larin'i göndermek istiyor ve onun yerine gelecek vadeden ve aynı zamanda 11'de yer alabilecek alternatif ise bulundu: Youssouph Badji.
Beşiktaş'ın transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah beyazlılar'ın transfer komitesi çalışmalarını son hızla sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın bu çerçevede dikkâtini Polanya'da yapılan U 20 Dünya Şampiyonası'na çevirdi. Senegal Milli Takımı'nda ön plana çıkan Youssouph Badji'yi transfer etmeye karar verdi.
Senegal ile çok başarılı bir turnuva yapan Youssouph Badji'nin tüm hakları ülkesinde Casa Sports futbol akademesinde yer alıyor; U-20 takımında oynuyor; ancak henüz 17 yaşında.
BADJI FİNALE KADAR KAÇ GOL ATTI?
Uzun boyu (1.92) ve fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan Badji, finale gelinceye kadar, Burkino Faso'ya 1, Gana'ya iki gol attı.
Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş, Casa Sports'la, oyuncunun transferi için temasa geçti. Siyah beyazlılar oyuncunun henüz 18 yaşını doldurmaması nedeniyle bu operasyonda oldukça hassas davranıyor.
- 06.06.2019
- Neymar'ın otel görüntüleri ortaya çıktı
- Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oynatacağı sistemi belirledi
- Fenerbahçe'yi bekleyen transfer tehlikesi! Ljubomir Fejsa İstanbul'a geliyor ama...
- Galatasaraylı ismin menajeri açıkladı: Fenerbahçe ilgileniyor
- Ozan Kabak resmen açıkladı! Ayrılık... Son dakika transfer haberleri
-
Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
-
Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
-
Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
Beşiktaş'tan transferde forvet kararı! 17'lik süper genç... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.