Beşiktaş'tan transferde forvet kararı! 17'lik süper genç...
06 Haziran 2019, Perşembe
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'tan transferde forvet kararı! 17'lik süper genç...

Beşiktaş'tan transferde forvet kararı! 17'lik süper genç...

’de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada bitiren ’ta forvet pozisyonu için hareketlilik yaşanıyor. Beşiktaş’ta bazı isimlerin ayrılması da gündemde. Forvet bölgesinde Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'a sahip olan Beşiktaş, Larin'i göndermek istiyor ve onun yerine gelecek vadeden ve aynı zamanda 11'de yer alabilecek alternatif ise bulundu: .

'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah beyazlılar'ın transfer komitesi çalışmalarını son hızla sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın bu çerçevede dikkâtini Polanya'da yapılan U 20 Dünya Şampiyonası'na çevirdi. Senegal Milli Takımı'nda ön plana çıkan 'yi transfer etmeye karar verdi.

Senegal ile çok başarılı bir turnuva yapan Youssouph Badji'nin tüm hakları ülkesinde Casa Sports futbol akademesinde yer alıyor; U-20 takımında oynuyor; ancak henüz 17 yaşında.

BADJI FİNALE KADAR KAÇ GOL ATTI?

Uzun boyu (1.92) ve fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan Badji, finale gelinceye kadar, Burkino Faso'ya 1, Gana'ya iki gol attı.

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş, Casa Sports'la, oyuncunun transferi için temasa geçti. Siyah beyazlılar oyuncunun henüz 18 yaşını doldurmaması nedeniyle bu operasyonda oldukça hassas davranıyor.

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  1. 06.06.2019
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