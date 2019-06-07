Necip Uysal’a Denizli talip! – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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’a talip!

Necip Uysal’a Denizli talip!

'ın tecrübeli oyuncularından 'a, Denizlispor talip oldu.

'ın tecrübe- li oyuncularından 'a, Denizlispor talip oldu. Yeşil-siyahlıların 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna teklif götürmeye hazırlandığı belirtildi. , "Necip Uysal gibi bir oyuncuyu herkes takımında görmek ister. Şartlar oluşursa olur. Önümüzdeki hafta daha net konuşuruz. Kulüpler düzeyinde şartlar oluşursa ben Necip'i takımda görmek isterim" dedi.

GİDECEK İSİMLER 'KAMPI' BEKLİYOR
Beşiktaş'ta yeni sezonda takımda kimlerin kalıp-gideceği kamp sonrası netlik kazanacak. Teknik direktör 'nın Polonya ya da 'da yapılması planlanan sezonun ilk kampında, Larin, Lens, Orkan Çınar, Muhayer ve Isimat- Mirin için kararını vereceği öğrenildi. Avcı'nın verdiği ilk raporda bu oyuncuların hepsinin satılabileceği raporu yönetime gitmişti.

TOLGA GENÇLERBİRLİĞİ'NE
Beşiktaş ile sözleşmesi biten kaleci Tolga Zengin'e, Süper Ligin yeni takımı G.Birliği'nin talip olduğu bildirildi. Ankara ekibinin Tolga'ya 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Tolga Zengin'in bu teklifi düşünmek için süre istediği ve kabul etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

  1. 7.6.2019
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