Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oynatacağı sistemi belirledi - Fotomaç
06 Haziran 2019, Perşembe
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Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oynatacağı sistemi belirledi

Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasının ardından Medipol Başakşehir'de gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Beşiktaş'ta yeni sistem belli oldu. Avcı, rakiplerini dağıtacak taktiği sezon öncesi kampında, mevcut oyuncularla beraber yeni transferlere de aşılayıp lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
6 Haziran 2019 Perşembe 13:05 Güncelleme: 06.06.2019 13:05
Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oynatacağı sistemi belirledi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, kendi oyun tarzını benimsetmek için transfer raporunu oluşturdu.

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Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oynatacağı sistemi belirledi

Dört büyükler arasında yeni sezona teknik direktör değişikliği ile başlayacak olan tek takım olan Beşiktaş'ın transfer planı belli olmaya başladı.

Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oynatacağı sistemi belirledi

Goal Türkiye'nin edindiği bilgiye göre; Abdullah Avcı, kadroda bulunan oyunculara göre bir sistem oluşturmak yerine kendi oyun tarzını benimsetmeye çalışacak.

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Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oynatacağı sistemi belirledi

YENİ SİSTEM 4-1-2-3

Yönetimle ile görüşmelerde bulunan Abdullah Avcı, savunma önünde tek oyuncu kullanmayı planladığını ve bu oyuncunun önünde de iki iç oyuncuya görev vereceğini iletti.

Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oynatacağı sistemi belirledi

Üçlü hücum hattının kenarlarında Edin Visca tipindeki oyunculara ihtiyaç duyacağını da yönetim ile paylaşan Avcı, Quaresma ve Lens'in oyun tarzlarının kendi şablonuna uygun olmadığını düşünüyor.

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