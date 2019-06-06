Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oynatacağı sistemi belirledi
Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasının ardından Medipol Başakşehir'de gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Beşiktaş'ta yeni sistem belli oldu. Avcı, rakiplerini dağıtacak taktiği sezon öncesi kampında, mevcut oyuncularla beraber yeni transferlere de aşılayıp lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
6 Haziran 2019 Perşembe 13:05
Güncelleme: 06.06.2019 13:05
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, kendi oyun tarzını benimsetmek için transfer raporunu oluşturdu.
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Dört büyükler arasında yeni sezona teknik direktör değişikliği ile başlayacak olan tek takım olan Beşiktaş'ın transfer planı belli olmaya başladı.
Goal Türkiye'nin edindiği bilgiye göre; Abdullah Avcı, kadroda bulunan oyunculara göre bir sistem oluşturmak yerine kendi oyun tarzını benimsetmeye çalışacak.