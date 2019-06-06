Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oynatacağı sistemi belirledi

Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasının ardından Medipol Başakşehir'de gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Beşiktaş'ta yeni sistem belli oldu. Avcı, rakiplerini dağıtacak taktiği sezon öncesi kampında, mevcut oyuncularla beraber yeni transferlere de aşılayıp lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

6 Haziran 2019 Perşembe 13:05 Güncelleme: 06.06.2019 13:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





