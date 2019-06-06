Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri
Beşiktaş, şubat ayında Napoli'den ayrılarak Çin ekibi Yifang'a transfer olan Marek Hamsik'in peşine düştü. Kartal, yıldız oyuncuyu kiralamak istiyor!
6 Haziran 2019 Perşembe 08:15
Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle transfer çalışmalarını hızlandırdı.
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Orta sahada Kagawa ile yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş, Adem Ljajic'in ise bonservisini aldı.
Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş, Kagawa'nın yerine transfer bakmaya başladı.
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine Marek Hamsik transferi geldi.
Çin'de beklentilerin altında kalan Slovak yıldız, Beşiktaş'a kiralık olarak önerildi.