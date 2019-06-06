Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri - Fotomaç
06 Haziran 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri

Beşiktaş, şubat ayında Napoli'den ayrılarak Çin ekibi Yifang'a transfer olan Marek Hamsik'in peşine düştü. Kartal, yıldız oyuncuyu kiralamak istiyor!
6 Haziran 2019 Perşembe 08:15
Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri

Orta sahada Kagawa ile yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş, Adem Ljajic'in ise bonservisini aldı.

Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri

Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş, Kagawa'nın yerine transfer bakmaya başladı.

Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine Marek Hamsik transferi geldi.

Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri

Çin'de beklentilerin altında kalan Slovak yıldız, Beşiktaş'a kiralık olarak önerildi.

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