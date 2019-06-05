Beşiktaş ile Başakşehir arasında yılın takası! Görüşmeler başladı - Fotomaç
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Beşiktaş ile Başakşehir arasında yılın takası! Görüşmeler başladı

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli teknik adamın eski öğrencisini ısrarla takımda görmek istemesi üzerine Başakşehirli kurmaylarla görüşmelere başladı.
5 Haziran 2019 Çarşamba 10:29
Beşiktaş ile Başakşehir arasında yılın takası! Görüşmeler başladı

Son 2 sezondur şampiyonluktan uzak kalan Beşiktaş, gelecek sezon yeniden zirveye oynamak için çalışmalara başladı.

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Beşiktaş ile Başakşehir arasında yılın takası! Görüşmeler başladı

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan siyah beyazlılar, ilk olarak sezon başında Torino'dan kiralanan ve performansıyla beğeni toplayan Adem Ljaic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

Beşiktaş ile Başakşehir arasında yılın takası! Görüşmeler başladı

Bu sezon transfer bütçesinde küçülmeye gidecek olan Kara Kartal, girişimlerini de bu doğrultuda gerçekleştirecek.

Beşiktaş ile Başakşehir arasında yılın takası! Görüşmeler başladı

Oyuncu arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ın transferde kiralık ve bonservisi elinde olan isimlere yönelmesi bekleniyor.

Beşiktaş ile Başakşehir arasında yılın takası! Görüşmeler başladı

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Kara Kartal ile ilgili flaş bir takas iddiası ortaya atıldı.

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