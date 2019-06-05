HaberlerGaleriBeşiktaş ile Başakşehir arasında yılın takası! Görüşmeler başladı
Beşiktaş ile Başakşehir arasında yılın takası! Görüşmeler başladı
Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli teknik adamın eski öğrencisini ısrarla takımda görmek istemesi üzerine Başakşehirli kurmaylarla görüşmelere başladı.
5 Haziran 2019 Çarşamba 10:29
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Son 2 sezondur şampiyonluktan uzak kalan Beşiktaş, gelecek sezon yeniden zirveye oynamak için çalışmalara başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan siyah beyazlılar, ilk olarak sezon başında Torino'dan kiralanan ve performansıyla beğeni toplayan Adem Ljaic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.
Bu sezon transfer bütçesinde küçülmeye gidecek olan Kara Kartal, girişimlerini de bu doğrultuda gerçekleştirecek.
Oyuncu arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ın transferde kiralık ve bonservisi elinde olan isimlere yönelmesi bekleniyor.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Kara Kartal ile ilgili flaş bir takas iddiası ortaya atıldı.