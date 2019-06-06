Abdullah Avcı neşteri vurdu... Beşiktaş'ta şok ayrılık! Bir dönem böyle kapanıyor... Son dakika haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Abdullah Avcı neşteri vurdu... Beşiktaş'ta şok ayrılık! Bir dönem böyle kapanıyor... Son dakika haberleri

Abdullah Avcı neşteri vurdu... Beşiktaş'ta şok ayrılık! Bir dönem böyle kapanıyor... Son dakika haberleri

Beşiktaş'ta bir devir böyle bitti! Karar verildi... 51 yaşındaki teknik adamın gelmesini ve gitmesini istediği isimler hakkında türlü spekülasyonlar yapılırken, Beşiktaş camiasında uzun yıllar top koşturan isim önümüzdeki sezon takımda olmayacak...

6 Haziran 2019 Perşembe 09:17 Güncelleme: 06.06.2019 09:18
Abdullah Avcı neşteri vurdu... Beşiktaş'ta şok ayrılık! Bir dönem böyle kapanıyor... Son dakika haberleri

Beşiktaş'ta değişim rüzgarları sert şekilde esmeye devam ediyor.

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Abdullah Avcı neşteri vurdu... Beşiktaş'ta şok ayrılık! Bir dönem böyle kapanıyor... Son dakika haberleri

Abdullah Avcı'nın gelmesiyle büyük değişimin beklendiği Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynuyor.

Abdullah Avcı neşteri vurdu... Beşiktaş'ta şok ayrılık! Bir dönem böyle kapanıyor... Son dakika haberleri

Yönetime tek tek rapor sunan yeni teknik direktör Abdullah Avcı, ilk olarak transferde hangi bölgelere takviye yapılması gerektiğine dair hamlelerini yaptı.

Abdullah Avcı neşteri vurdu... Beşiktaş'ta şok ayrılık! Bir dönem böyle kapanıyor... Son dakika haberleri

Tecrübeli çalıştırıcı bu kapsamda gönderilmesi gereken oyuncuları da belirledi.

Abdullah Avcı neşteri vurdu... Beşiktaş'ta şok ayrılık! Bir dönem böyle kapanıyor... Son dakika haberleri

Karar kesinleşirse bir devir de kapanmış olacak.

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