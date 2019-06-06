HaberlerGaleriAbdullah Avcı neşteri vurdu... Beşiktaş'ta şok ayrılık! Bir dönem böyle kapanıyor... Son dakika haberleri
Abdullah Avcı neşteri vurdu... Beşiktaş'ta şok ayrılık! Bir dönem böyle kapanıyor... Son dakika haberleri
Beşiktaş'ta bir devir böyle bitti! Karar verildi... 51 yaşındaki teknik adamın gelmesini ve gitmesini istediği isimler hakkında türlü spekülasyonlar yapılırken, Beşiktaş camiasında uzun yıllar top koşturan isim önümüzdeki sezon takımda olmayacak...
6 Haziran 2019 Perşembe 09:17
Güncelleme: 06.06.2019 09:18
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Beşiktaş'ta değişim rüzgarları sert şekilde esmeye devam ediyor.
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Abdullah Avcı'nın gelmesiyle büyük değişimin beklendiği Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynuyor.
Yönetime tek tek rapor sunan yeni teknik direktör Abdullah Avcı, ilk olarak transferde hangi bölgelere takviye yapılması gerektiğine dair hamlelerini yaptı.
Tecrübeli çalıştırıcı bu kapsamda gönderilmesi gereken oyuncuları da belirledi.