Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. olarak bitiren Beşiktaş'ta forvet pozisyonu için hareketlilik yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüpte bazı isimlerin ayrılması gündemde. Beşiktaş kulübü, sürpriz bir forveti transfer listesine aldı. Bu forvet transferi Burak Yılmaz'ın yanına düşünülüyor. Cyle Larin Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler...
6 Haziran 2019 Perşembe 21:33
Güncelleme: 06.06.2019 21:43
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3.sırada bitiren ve Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük koltuğuna gelmesinin ardından Beşiktaş'ta forvet pozisyonu için hareketlilik yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Forvet bölgesinde Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'a sahip olan Beşiktaş, Larin'i göndermek istiyor ve onun yerine gelecek vadeden ve aynı zamanda 11'de yer alabilecek bir alternatif arıyor.
Beşiktaş'ta Larin'in yerine alınacak olan bu forvet transferi Burak Yılmaz'ın yanına düşünülüyor.
BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERDE GÖZDESİ YOUSSOUPH BADJI
Siyah beyazlılar bu çerçevede dikkâtini Polanya'da yapılan U 20 Dünya Şampiyonası'na çevirdi. Beşiktaş, Senegal Milli Takımı'nda ön plana çıkan Youssouph Badji'yi transfer etmeye karar verdi.
BEŞİKTAŞ'A KULE FORVET
Senegal ile çok başarılı bir turnuva yapan Youssouph Badji'nin tüm hakları ülkesinde Casa Sports futbol akademesinde yer alıyor; U-20 takımında oynuyor; ancak henüz 17 yaşında.