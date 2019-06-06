Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. olarak bitiren Beşiktaş'ta forvet pozisyonu için hareketlilik yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüpte bazı isimlerin ayrılması gündemde. Beşiktaş kulübü, sürpriz bir forveti transfer listesine aldı. Bu forvet transferi Burak Yılmaz'ın yanına düşünülüyor. Cyle Larin Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler...