Quaresma'ya şartlı onay!

Porto, Ricardo Quaresma'nın yıllık kazancı olan 1 milyon 750 bin euro'da indirim yapması ve bonservisini bedava alması durumunda transferine sıcak bakıyor.
7 Haziran 2019 Cuma 07:57
Güncelleme: 07.06.2019 07:57
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Beşiktaş ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan ancak yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Ricardo Quaresma'yla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.
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Portekizli oyuncunun önümüzdeki sezon Porto'da forma giyeceği söylemleri her geçen gün daha çok dile getirilirken, A Bola'da yer alan haberde ise Porto'nun resmi olarak temasa geçmediği ancak ilgisinin halen devam ettiği belirtildi.
Böyle bir transferin gerçekleşmesi için üç büyük şartın olduğu bilgisi verildi.
Porto yönetiminin teknik direktör Conceiçao'nun onayını almadan 34 yaşındaki oyuncunun transferini gerçekleştirmeyeceği ilk şart olarak gösterildi.
İkinci şartın Quaresma'nın kazandığı net 1 milyon 750 bin euro'dan fedakarlık yapması olduğu; ayrıca Porto'nun Quaresma'nın bonservisini bedelsiz alması halinde transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.