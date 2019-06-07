Bavullarını toplamıştı! Abdullah Avcı ikna edecek

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş yeni sezon öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşma sağlamıştı. Tecrübeli teknik adamın ilk iş olarak takımdan ayrılmaya hazırlanan deneyimli futbolcuyu kadroda tutmak için çaba sarf ettiği öğrenildi.

7 Haziran 2019 Cuma 11:08 Güncelleme: 07.06.2019 11:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





