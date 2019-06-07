Bavullarını toplamıştı! Abdullah Avcı ikna edecek - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Bavullarını toplamıştı! Abdullah Avcı ikna edecek

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş yeni sezon öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşma sağlamıştı. Tecrübeli teknik adamın ilk iş olarak takımdan ayrılmaya hazırlanan deneyimli futbolcuyu kadroda tutmak için çaba sarf ettiği öğrenildi.
7 Haziran 2019 Cuma 11:08 Güncelleme: 07.06.2019 11:08
Bavullarını toplamıştı! Abdullah Avcı ikna edecek

Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de istediği başarıyı elde edemeyen Beşiktaş, A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş'in yerine Abdullah Avcı ile el sıkışmıştı.

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Bavullarını toplamıştı! Abdullah Avcı ikna edecek

Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımla imzaladığı üç yıllık sözleşmenin ardından transfer çalışmaları için kolları sıvadı.

Bavullarını toplamıştı! Abdullah Avcı ikna edecek

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta ilk iş olarak takımın orta sahasını güçlendirmeye yönelik hamleler yapacağı ifade edildi.

Bavullarını toplamıştı! Abdullah Avcı ikna edecek

Milliyet'te yer alan habere göre deneyimli çalıştırıcı, takımın Şilili futbolcusu Gary Medel'i kalmaya ikna edecek.

Bavullarını toplamıştı! Abdullah Avcı ikna edecek

Medipol Başakşehir'deki gibi güçlü bir orta saha kurmaya çalışacak olan Avcı'nın, Medel'e çok büyük ihtiyaç duyacağını düşündüğü kaydedildi.

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