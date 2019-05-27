İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a vaatleri

Başkan Fikret Orman'la yarın bir görüşme yapacak olan Abdullah Avcı, uzun süreli sözleşme isteyecek. Karşılığında ise şampiyonluklar ve Avrupa'da başarı vadedecek.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:47
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Beşiktaş'ta uzun süredir ilk gündem maddesi olan yeni hocanın kim olacağı konusu bu hafta büyük ihtimalle çözüme kavuşacak. Şenol Güneş'in ayrılacağının duyulmasından beri farklı adayları listeye alan siyah-beyazlı yönetim, bazılarıyla görüşme yapmıştı.
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Bu adaylardan biri de Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı'ydı ve görüşme sırası usta hocaya geldi. Buna göre başkan Fikret Orman yarın Abdullah Avcı ile masaya oturup şartlarını görüşecek.
YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Siyah beyazlı takımın başına gelmek istediği bilinen Abdullah Avcı da projelerini anlatacak. Beşiktaşlı bazı yöneticilerle daha önce temas kurduğu belirtilen Abdullah Avcı'nın onlara verdiği sözü başkan Fikret Orman'a yineleyeceği bildirildi.
Buna göre Abdullah Avcı'nın istekleri ve vaatleri şöyle olacak:
Abdullah Avcı Başkan'dan 5 senelik bir sözleşme isteyecek.