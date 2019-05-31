Gary Medel'in yerine gelecek isim belli oldu - Fotomaç
31 Mayıs 2019, Cuma
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Gary Medel'in yerine gelecek isim belli oldu

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Kartal'da yüksek yıllık ücreti nedeniyle Medel'in takımdan ayrılması gündemde. Siyah-beyazlı ekipte Şilili futbolcunun yerine gelecek isim bile belli oldu. İşte detaylar...
31 Mayıs 2019 Cuma 13:00 Güncelleme: 31.05.2019 13:01
Gary Medel'in yerine gelecek isim belli oldu

Gary Medel'in yüksek yıllık ücreti ve oyuncunun Boca Juniors'a gitmek istemesi nedeniyle bu bölgeye oyuncu bakan Beşiktaş, transfer için kollar sıvandı.

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Gary Medel'in yerine gelecek isim belli oldu

Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, yeni hocasıyla ilk transfer zirvesi gerçekleştirecek.

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Gary Medel'in yerine gelecek isim belli oldu

Avcı'nın Başakşehir'den alınmasını istediği bazı isimler olduğu ve kendi transferinde de bu isteğini dile getirdiği aktarıldı.

Gary Medel'in yerine gelecek isim belli oldu

Buna göre Medel'in yerine Mahmut Tekdemir'in Kartal olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Gary Medel'in yerine gelecek isim belli oldu

Stopere ise Epureanu'yu transfer etmek için kulübüyle bonservis pazarlığı yapılacak.

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Gary Medel'in yerine gelecek isim belli oldu

Visca ismi de zirvede masaya yatırılacak arasında.

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