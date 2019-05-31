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Gary Medel'in yerine gelecek isim belli oldu
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Kartal'da yüksek yıllık ücreti nedeniyle Medel'in takımdan ayrılması gündemde. Siyah-beyazlı ekipte Şilili futbolcunun yerine gelecek isim bile belli oldu. İşte detaylar...
31 Mayıs 2019 Cuma 13:00 Güncelleme: 31.05.2019 13:01
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Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, yeni hocasıyla ilk transfer zirvesi gerçekleştirecek.
Stopere ise Epureanu'yu transfer etmek için kulübüyle bonservis pazarlığı yapılacak.
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