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Abdullah Avcı'nın 35 yıl önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'la anlaşan Abdullah Avcı'nın 35 yıl önce söyledikleri yeniden gündem oldu. Tecrübeli teknik direktörün, Karagümrük'te oynarken verdiği demeç yıllar sonra taraftarlar tarafından yeniden paylaşılarak gündeme getirildi.
31 Mayıs 2019 Cuma 11:49 Güncelleme: 31.05.2019 11:49
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Başarısız geçen bir sezonun ardından Abdullah Avcı ile yeniden çıkışa geçeceklerine inanan Beşiktaş taraftarı, deneyimli hocanın yıllar önceki demecini gündeme getirdi.
Kolay değil, Beşiktaş forması giymem için çok daha çalışmam lazım.
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