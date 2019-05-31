Abdullah Avcı'nın 35 yıl önce söyledikleri yeniden gündem oldu - Fotomaç
31 Mayıs 2019, Cuma
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Abdullah Avcı'nın 35 yıl önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'la anlaşan Abdullah Avcı'nın 35 yıl önce söyledikleri yeniden gündem oldu. Tecrübeli teknik direktörün, Karagümrük'te oynarken verdiği demeç yıllar sonra taraftarlar tarafından yeniden paylaşılarak gündeme getirildi.
31 Mayıs 2019 Cuma 11:49 Güncelleme: 31.05.2019 11:49
Abdullah Avcı'nın 35 yıl önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Medipol Başakşehir'den ayrılan ve Beşiktaş'la anlaşmaya varan Abdullah Avcı'ya siyah-beyazlı taraftarın ilgisi gün geçtikçe artıyor.

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Abdullah Avcı'nın 35 yıl önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Başarısız geçen bir sezonun ardından Abdullah Avcı ile yeniden çıkışa geçeceklerine inanan Beşiktaş taraftarı, deneyimli hocanın yıllar önceki demecini gündeme getirdi.

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Abdullah Avcı'nın 35 yıl önce söyledikleri yeniden gündem oldu

"BEŞİKTAŞ'A GİDECEĞİM"

Başarılı teknik adam, 35 yıl önce verdiği bir röportajda Beşiktaş'a gideceğini "Galatasaraylıyım ama Beşiktaş'a gideceğim" sözleriyle ifade etmiş.

Abdullah Avcı'nın 35 yıl önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Siyah-beyazlı takıma gönül veren taraflarlar, bu röportajın yer aldığı gazete küpürünü sosyal medyada paylaşarak "Hoca bugünün haberini 35 yıl önce vermiş" şeklinde esprili yorumlarda bulunuyor.

Abdullah Avcı'nın 35 yıl önce söyledikleri yeniden gündem oldu

İŞTE AVCI'NIN 35 YIL ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI:

Galatasaray'a karşı sempatim var ama sezon sonunda Beşiktaş'a gideceğim.

Abdullah Avcı'nın 35 yıl önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Kolay değil, Beşiktaş forması giymem için çok daha çalışmam lazım.

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Abdullah Avcı'nın 35 yıl önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Tek arzum Beşiktaş'ın bu yıl şampiyon olması.

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