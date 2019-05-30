İşte Abdullah Avcı'nın maaşı!

Beşiktaş'ta teknik direktör operasyonu tamamlandı. Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğuna Medipol Başakşehir'in tecrübeli çalıştırıcısı Abdullah Avcı getirildi. Beşiktaş ile Avcı'nın arasındaki mukavele ise merak ediliyor. İşte detaylar...
30 Mayıs 2019 Perşembe 19:18
Güncelleme: 30.05.2019 19:18
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Spor Toto Süper Lig'de perdenin kapanmasıyla transfer hareketliliği başladı. Futbolcu transferlerinin yanı sıra teknik adam değişiklikleri de yaşanıyor.
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Beşiktaş da yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sezonu 65 puanla 3. sırada bitiren siyah-beyazlılar da teknik adam Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekipte bugüne kadar Okan Buruk, Tayfun Korkut, Lucescu ve Abdullah Avcı isimleri gündeme gelen Beşiktaş'ta son karar olarak Abdullah Avcı isminde karar kılındı.
Avcı'yla 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, transfer politikasını da imzaların atılmasının ardından belirleyecek.
Medipol Başakşehir, kulübü ile vedalaşan ve yardımcıları ile birlikte tesislerden ayrılan Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a resmi imzası bekleniyor...