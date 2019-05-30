İşte Abdullah Avcı'nın maaşı!

Beşiktaş'ta teknik direktör operasyonu tamamlandı. Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğuna Medipol Başakşehir'in tecrübeli çalıştırıcısı Abdullah Avcı getirildi. Beşiktaş ile Avcı'nın arasındaki mukavele ise merak ediliyor. İşte detaylar...

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:18 Güncelleme: 30.05.2019 19:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





