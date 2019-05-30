Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı sezonda, Akhisarspor, Erzurumspor ve Bursaspor lige veda eden takımlar oldu. Beşiktaş üçüncülük mücadelesinde Trabzonspor'u geride bırakırken, Fenerbahçe tarihinin en kötü performansını sergilediği sezonda 6. oldu. İşte Spor Toto Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i...
30 Mayıs 2019 Perşembe 15:58
Güncelleme: 30.05.2019 16:01
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Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda perdeyi kapattık ve birçok eşsiz performansa da tanıklık ettik.
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Bazı futbolcular sezonun tamamında, bazı futbolcular ile sezonun en kritik anlarında sergiledikleri performanslarla takımlarını ayakta tutmayı başardı.
Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı sezonda Feghouli, Onyekuru ve 30 golle gol kralı olan Diagne'nin performansları ön plana çıktı.
Üçüncülük mücadelesinde Trabzonspor'u geride bırakan Beşiktaş'ta ise devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen Burak Yılmaz, performansıyla 'keşke sezon başında gelseydi' dedirtti.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun 11'i şu isimlerden oluştu;