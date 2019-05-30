Süper Lig'de sezonun 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı sezonda, Akhisarspor, Erzurumspor ve Bursaspor lige veda eden takımlar oldu. Beşiktaş üçüncülük mücadelesinde Trabzonspor'u geride bırakırken, Fenerbahçe tarihinin en kötü performansını sergilediği sezonda 6. oldu. İşte Spor Toto Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i...

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:58 Güncelleme: 30.05.2019 16:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





