Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu!

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaşmasından sonra yeni teknik direktör ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Turuncu-lacivertliler, ligde 8 puan öndeyken Galatasaray'a geçilip sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:52
Güncelleme: 29.05.2019 19:40
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Spor Toto Süper Lig'de 8 puan öndeyken şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Başakşehir'de taşlar yerinden oynamaya başladı.
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Son iki sezona çok iyi başlayıp sonunu getiremeyen Başakşehir'de yeni sezon öncesi büyük değişimler yaşanıyor.
Önceliklle uzun süredir takımı çalıştıran Abdullah Avcı ile yollar ayrılıyor.
Takımdaki oyunculara gelen teklifleri de değerlendirme kararı alan Başakşehir yönetimi yeni teknik direktör ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor ile sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Okan Buruk, Medipol Başakşehir ile görüşme halinde.