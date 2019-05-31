Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ön raporu verdi! - Fotomaç
31 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ön raporu verdi!

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ön raporu verdi!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede takımda kalmasını istediği oyuncuların dışında hangi mevkilere takviye istediğini de yönetime resmen bildirdi.

31 Mayıs 2019 Cuma 07:40 Güncelleme: 31.05.2019 09:29
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ön raporu verdi!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede hem takımda kalmak istediği oyuncularla ilgili, hem de hangi mevkilere takviye yapılmasını istediğini bir rapor olarak sundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ön raporu verdi!

Başkan Orman'ın yanı sıra Serdal Adalı ve Umut Güner'in yer aldığı toplantıda Beşiktaş'la ilgili planlarını kabaca anlatan Abdullah Avcı, futbolun patronu Ahmet Kavalcı ile bir araya geldi.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ön raporu verdi!

Başkan Fikret Orman'ın, "Birlikte çalışacaksınız" dediği Kavalcı'ya, Avcı kısa bir ön rapor sundu. Teknik patron Abdullah Avcı'nın raporu şu şekilde:

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ön raporu verdi!

Takımın en fazla kazanan ismi kesinlikle kalecisi (Loris Karius) olmamalı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ön raporu verdi!

Domagoj Vida tutulmalı. Satmak gerekiyorsa, iyi bir stopere ihtiyacımız olur.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN