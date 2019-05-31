Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ön raporu verdi!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede takımda kalmasını istediği oyuncuların dışında hangi mevkilere takviye istediğini de yönetime resmen bildirdi.
31 Mayıs 2019 Cuma 07:40
Güncelleme: 31.05.2019 09:29
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede hem takımda kalmak istediği oyuncularla ilgili, hem de hangi mevkilere takviye yapılmasını istediğini bir rapor olarak sundu.
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Başkan Orman'ın yanı sıra Serdal Adalı ve Umut Güner'in yer aldığı toplantıda Beşiktaş'la ilgili planlarını kabaca anlatan Abdullah Avcı, futbolun patronu Ahmet Kavalcı ile bir araya geldi.
Başkan Fikret Orman'ın, "Birlikte çalışacaksınız" dediği Kavalcı'ya, Avcı kısa bir ön rapor sundu. Teknik patron Abdullah Avcı'nın raporu şu şekilde:
Takımın en fazla kazanan ismi kesinlikle kalecisi (Loris Karius) olmamalı.
Domagoj Vida tutulmalı. Satmak gerekiyorsa, iyi bir stopere ihtiyacımız olur.