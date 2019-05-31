Beşiktaş'a Japon forvet! Shinji Okazaki...

Beşiktaş Shinji Kagawa'yla yollarını ayırmasının ardından kadrosunu yeni bir Japon futbolcuyla güçlendirmek için düğmeye bastı. Yönetim, 4 yıllık Leicester City macerasını noktalayan Shinji Okazaki'nin peşine düştü. Leicester City ile yollarını ayıran Shinji Okazaki, Fox Sports Asia'ya "Avrupa'da oynamak istiyorum" dedi, Beşiktaş hemen harekete geçti.
31 Mayıs 2019 Cuma 07:39
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Beşiktaş'ın transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Shinji Okazaki iddiası ortaya atıldı.
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Leicester City ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki futbolcu, menajeriyle birlikte Avrupa'da yeni kulüp aradıklarını açıkladı.
Fox Sports Asia'ya konuşan Okazaki, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Shinji Kagawa'nın ayrılığından sonra Beşiktaş'ın listesine girdiği iddia edilen Shinji Okazaki, yeni adresinin yaz döneminde belli olacağını söyledi.
Okazaki, "Şu anda yeni bir kulüp arıyorum. Taylandlılarla iyi bir ilişkim var. Eğer bir fırsat varsa, gelecekte Tayland liginde oynamak isterim. Ancak şu anda Avrupa'da futbol oynamak istiyorum.