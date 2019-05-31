Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibinin kalesini korurken kritik hatalara imza atmış ve yediği gollerden sonra tüm dünyada alay konusu olmuştu. Alman file bekçisi bu yılki final öncesi yaptığı hareketle İngiliz basınında yine gündem oldu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)