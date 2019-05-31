Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibinin kalesini korurken kritik hatalara imza atmış ve yediği gollerden sonra tüm dünyada alay konusu olmuştu. Alman file bekçisi bu yılki final öncesi yaptığı hareketle İngiliz basınında yine gündem oldu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
31 Mayıs 2019 Cuma 09:37
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Alman file bekçisi Loris Karius, geçtiğimiz sezon Liverpool ile Şampiyonlar Ligi finalinde kabus gibi bir maç yaşamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rakibi Real Madrid karşısında iki kritik hata yapan Karius'un bu hareketi pahalıya mal olmuş ve deneyimli eldiven kalesinde iki gol görmüştü.
Karius yaptığı hatalar sonrası sosyal medyada gündem olmuş ve başta kendi taraftarları olmak üzere her kesim tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı.
Bu olay sonrası iki yıllığına Beşiktaş'a kiralanan Alman eldiven, bir sene sonra yeniden Devler Ligi finalinde boy gösterecek olan eski takımı Liverpool'dan, finali yerinde takip etmesi için davet aldı.
Daily Mail'de yer alan habere göre deneyimli kaleci, finale gitmesi halinde algının kendisine kayacağı gerekçesiyle daveti geri çevirdi.