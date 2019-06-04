Beşiktaş Başakşehir'in yıldızına talip oldu

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Beşiktaş'ta gündeme Başakşehir'den sürpriz bir isim geldi. Visca, Alexandru Epureanu ve Mahmut Pekdemir'le ilgilendiği iddia edilen siyah beyazlılarda yeni bir isim daha gündeme geldi.

4 Haziran 2019 Salı 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





