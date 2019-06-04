HaberlerGaleriSuudi Arabistan bombası! 15 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri...
Suudi Arabistan bombası! 15 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri...
Son dakika transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor... Spor Toto Süper Lig'de sezon sona ererken ekipler, gelecek sezon kadro planlamalarını kurmaya başladı. Kulüpler, özellikle de ligi tanıyan oyuncular üzerinde dururken transfer rotalarında da öncelik, yurt içi.
4 Haziran 2019 Salı 10:19
Güncelleme: 04.06.2019 10:23
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Geride bıraktığımız senede ligde başarılı performanslar sergileyen oytuncular ise transferin gözdesi konumunda işte son gelişmeler ve transfer ayrıntıları:
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DENİZ TÜRÜÇ - KAYSERİSPOR
Kayserispor'un etkili ismi Deniz Türüç'e Galatasaray'ın yakın ilgisi var.
VEDAT MURİÇ - RİZESPOR
Vedat Muriç ile Galatasaray ve Fenerbahçe ilgileniyor. Fransa'nın Toulouse takımının da bir teklifi var. Galatasaray Muriç'e daha yakın.
TAYLAN ANTALYALI - ERZURUMSPOR
Erzurumspor'un bu sezon en dikkat çeken isimlerinden Antalyalı ile Beşiktaş ve Galatasaray ilgileniyor.
AZUBUIKE - RİZESPOR
Rizespor'un bu sezon dikkat çeken isimlerinden Azubuike ile Başakşehir ilgileniyor.