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Abdullah Avcı'dan transfer bombası! Ligde dengeler değişecek
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından göreve gelen Abdullah Avcı, taraftarla arasını yumuşatacak bir transfer harekatına bizzat başladı. Başkan Fikret Orman, ligde dengeleri değiştirecek bu transfer için formül arayışına girdi.
3 Haziran 2019 Pazartesi 08:49
Güncelleme: 03.06.2019 08:49
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Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da önemli başarılar hedefleyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.
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Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına Başakşehir'den Abdullah Avcı'yı transfer eden yönetim, takviye planını deneyimli hocanın programı üzerine kurmayı hedefliyor.
Başarılı teknik adamın eski takımı Başakşehir'den ısrarla istediği Edin Visca için çalışma başlayan Beşiktaş Yönetimi, tüm sınırları zorlama kararı aldı.
Transfere ekonomik olarak büyük bütçe ayırmayacak olan Başkan Fikret Orman'ın, yıldız kanat oyuncusunu ara formülle takımına kazandırmak istediği belirtildi.
YİNE AYNI FORMÜL! Başakşehir'in bonservisi için ilk etapta 10 milyon Euro talep ettiği yıldız isim için Siyah-Beyazlılar'ın, takas artı para formülüyle transferi bitirmek istediği bildirildi.