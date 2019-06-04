Beşiktaş'ta üç transfer birden!

Hoca arayışlarını Abdullah Avcı ile noktalayan Kartal, transfer çalışmalarına da hızlı bir giriş yapma niyetinde. Beşiktaş, hem 10 numarada hem de kanatlarda oynayabilen Yevhen Konoplyanka, Ben Arfa ve Nikola Vlasic'i takibe aldı.

4 Haziran 2019 Salı 07:57 Güncelleme: 04.06.2019 07:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





