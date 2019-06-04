Beşiktaş'ta üç transfer birden! - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
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Beşiktaş'ta üç transfer birden!

Hoca arayışlarını Abdullah Avcı ile noktalayan Kartal, transfer çalışmalarına da hızlı bir giriş yapma niyetinde. Beşiktaş, hem 10 numarada hem de kanatlarda oynayabilen Yevhen Konoplyanka, Ben Arfa ve Nikola Vlasic'i takibe aldı.
4 Haziran 2019 Salı 07:57 Güncelleme: 04.06.2019 07:57
Beşiktaş'ta üç transfer birden!

Hoca arayışlarını Abdullah Avcı ile noktalayan Kartal, transfer çalışmalarına da hızlı bir giriş yapma niyetinde. Beşiktaş, hem 10 numarada hem de kanatlarda oynayabilen Yevhen Konoplyanka, Ben Arfa ve Nikola Vlasic'i takibe aldı.

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Beşiktaş'ta üç transfer birden!

İLK HEDEF KONOPLYANKA
Beşiktaş'ın transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Yevhen Konoplyanka, Ukrayna milli takım kampında geleceğiyle ilgili konuştu.

Beşiktaş'ta üç transfer birden!

Siyah-beyazlıların radarında olan Konoplyanka, transferiyle süreci için ilginç ifadeler kullandı.

Beşiktaş'ta üç transfer birden!

Schalke 04'ten ayrılacak olan ve kendisine kulüp arayan Ukraynalı futbolcu henüz menajeriyle konuşmadığını ve milli maçlardan sonra transferiyle ilgili menajeriyle iletişime geçeceğini söyledi.

Beşiktaş'ta üç transfer birden!

Usta krampon gelecek olan tekliflere göre bir karara varacağını bildirerek söze başladı.

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