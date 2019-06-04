Beşiktaş'ta üç transfer birden!

Hoca arayışlarını Abdullah Avcı ile noktalayan Kartal, transfer çalışmalarına da hızlı bir giriş yapma niyetinde. Beşiktaş, hem 10 numarada hem de kanatlarda oynayabilen Yevhen Konoplyanka, Ben Arfa ve Nikola Vlasic'i takibe aldı.
4 Haziran 2019 Salı 07:57
Güncelleme: 04.06.2019 07:57
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Hoca arayışlarını Abdullah Avcı ile noktalayan Kartal, transfer çalışmalarına da hızlı bir giriş yapma niyetinde. Beşiktaş, hem 10 numarada hem de kanatlarda oynayabilen Yevhen Konoplyanka, Ben Arfa ve Nikola Vlasic'i takibe aldı.
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İLK HEDEF KONOPLYANKA Beşiktaş'ın transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Yevhen Konoplyanka, Ukrayna milli takım kampında geleceğiyle ilgili konuştu.
Siyah-beyazlıların radarında olan Konoplyanka, transferiyle süreci için ilginç ifadeler kullandı.
Schalke 04'ten ayrılacak olan ve kendisine kulüp arayan Ukraynalı futbolcu henüz menajeriyle konuşmadığını ve milli maçlardan sonra transferiyle ilgili menajeriyle iletişime geçeceğini söyledi.
Usta krampon gelecek olan tekliflere göre bir karara varacağını bildirerek söze başladı.