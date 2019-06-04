Beşiktaşlı yıldıza hapis kararı!

Kendisini savunan iki avukat ile birlikte yaklaşık 1 saat ifade veren Adriano, Portekiz'e bağlı Madeira Adası'nda bulunan bir şirket üzerinden sahip olduğu imaj hakları ile ilgili bir kazanç sağladığını ama bu kazançın vergisini de ödediğini söyleyip suçlamaları reddetmiş ve beraatini talep etmişti.