Beşiktaşlı yıldıza hapis kararı!

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, İspanya'da açılan davada vergi kaçırdığı iddiasını kabul etti ve hapis cezası verildi.
4 Haziran 2019 Salı 00:11
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Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano, Barcelona'da oynadığı dönem vergi kaçırdığı iddiası ile hakkında açılan dava için İspanya'da ifade vermişti.
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2011 yılında 189,419 Euro ve 2012 yılında 456,666 Euro toplamda 646,086 Euro vergi kaçırmak ile suçlanan Brezilyalı yıldız ifade verdiği mahkemede suçlamaları reddetmişti.
Kendisini savunan iki avukat ile birlikte yaklaşık 1 saat ifade veren Adriano, Portekiz'e bağlı Madeira Adası'nda bulunan bir şirket üzerinden sahip olduğu imaj hakları ile ilgili bir kazanç sağladığını ama bu kazançın vergisini de ödediğini söyleyip suçlamaları reddetmiş ve beraatini talep etmişti.
Mahkeme ileri bir tarihte görülmek üzere ertelenmişti.
İspanya'da görülen dava sonunda 34 yaşındaki oyuncu, 14 ay hapis ve 1 milyon euro para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Adriano'nun avukatları, hapis cezasının da para cezasına çevrilmesi için görüşmelerini sürdürüyor.