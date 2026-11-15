Lang’dan kurtulmak istiyorlar

İtalyan medyası, Napoli ile Noa Lang arasındaki iplerin tamamen koptuğunu ve Hollandalı oyuncunun devre arasında takımdan kesin olarak ayrılacağını duyurdu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
İtalyan medyası, Napoli ile Noa Lang arasındaki iplerin tamamen koptuğunu ve Hollandalı oyuncunun devre arasında takımdan kesin olarak ayrılacağını duyurdu. Haberde; "Napoli, Lang'dan kurtulmak istiyor" başlığı atıldı. Galatasaray, geçen sezon olduğu gibi Lang'ı yeniden kiralamak istiyor.