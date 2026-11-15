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G.Saray’da mutluyum

Leroy Sane, Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere sert tepki gösterdi. Alman yıldızın, yakın çevresine; "Bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum ama ben Galatasaray'da mutluyum.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
G.Saray’da mutluyum
Leroy Sane, Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere sert tepki gösterdi. Alman yıldızın, yakın çevresine; "Bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum ama ben Galatasaray'da mutluyum. Ayrılmak istemiyorum" dediği öğrenildi. Sane'nin devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediği iddia edilmişti.
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