G.Saray’da mutluyum

Leroy Sane, Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere sert tepki gösterdi. Alman yıldızın, yakın çevresine; "Bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum ama ben Galatasaray'da mutluyum.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
Leroy Sane, Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere sert tepki gösterdi. Alman yıldızın, yakın çevresine; "Bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum ama ben Galatasaray'da mutluyum. Ayrılmak istemiyorum" dediği öğrenildi. Sane'nin devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediği iddia edilmişti.