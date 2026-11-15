Fernandes Aslan'ı bekliyor

Galatasaray, yaz döneminde isteyip alamadığı Bruno Fernandes için devre arasında harekete geçecek. İngiliz basını, 32 yaşındaki orta sahanın, Manchester United'ın yaptığı sözleşme yenileme teklifini reddettiğini yazdı. Bu da artık Portekizli yıldızın ManU'dan ayrılacağına işaret ediyor. Süreci takip eden Galatasaray teklif sunacak. Fernandes'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.