Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Fernandes Aslan'ı bekliyor

Fernandes Aslan'ı bekliyor

İngiliz basını, 32 yaşındaki orta sahanın ManU’nun yaptığı sözleşme uzatma teklifini de reddettiğini duyurdu. Cimbom, devreye giriyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
Fernandes Aslan'ı bekliyor

Galatasaray, yaz döneminde isteyip alamadığı Bruno Fernandes için devre arasında harekete geçecek. İngiliz basını, 32 yaşındaki orta sahanın, Manchester United'ın yaptığı sözleşme yenileme teklifini reddettiğini yazdı. Bu da artık Portekizli yıldızın ManU'dan ayrılacağına işaret ediyor. Süreci takip eden Galatasaray teklif sunacak. Fernandes'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'da stoper operasyonu!
Milli takımımız Fransa'da zafer peşinde!
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Devletimiz unutmaz! Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın firari faili ile 2 şüpheli 11 yıl sonra Tatvan’da yakalandı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama!
Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spora aç mı gitmelisin, tok mu? Spora aç mı gitmelisin, tok mu? 01:39
Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! 01:14
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! 01:14
F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! 01:14
"Önceliği futbol değildi!" "Önceliği futbol değildi!" 01:14
"Tek çiçekle bahar gelmiyor" "Tek çiçekle bahar gelmiyor" 01:14
Daha Eski
F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu! F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu! 01:14
Batrakov için flaş Real Madrid itirafı! Batrakov için flaş Real Madrid itirafı! 01:14
Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti... Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti... 01:14
İşte Matvey Kislyak'ın Türkçe performansı! İşte Matvey Kislyak'ın Türkçe performansı! 01:14
30 milyon Euro teklif gelirse yıldız isim gidebilir! 30 milyon Euro teklif gelirse yıldız isim gidebilir! 01:14
A Milli Takım'ın sorunu ne? Usta yazar yorumladı! A Milli Takım'ın sorunu ne? Usta yazar yorumladı! 01:14