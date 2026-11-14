Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son oynadığı kritik Amed SK maçını 4-3 kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını ve moralini en üst seviyeye taşıdı.

Sarı-kırmızılı ekip bu önemli galibiyetle taraftarını sevindirirken, yönetim bir yandan da ara transfer ve kadro planlamalarına hız kesmeden devam ediyor.

