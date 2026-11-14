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Leroy Sane Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı

Galatasaray'da son dönemde tartışma konusu olan Leroy Sane'nin geleceği netleşiyor. Alman yıldızın takımdaki durumu merak edilirken, menajeri Pini Zahavi'den Leroy Sane'nin takımdaki geleceğine dair açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 10:22
Leroy Sane Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son oynadığı kritik Amed SK maçını 4-3 kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını ve moralini en üst seviyeye taşıdı.

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Leroy Sane Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı

Sarı-kırmızılı ekip bu önemli galibiyetle taraftarını sevindirirken, yönetim bir yandan da ara transfer ve kadro planlamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Leroy Sane Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı

Takımın büyük ses getiren transferlerinden Leroy Sane, son haftalarda sergilediği performansla Galatasaray'da en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.

Leroy Sane Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı

Alman yıldız, sarı-kırmızılı forma altında henüz beklentileri tam anlamıyla karşılayamazken, hakkında birtakım ayrılık söylentileri çıkmaya başladı.

Leroy Sane Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı

Özellikle Avrupa ve Türk basınında, tecrübeli hücum oyuncusunun ocak ayında takımdan ayrılabileceğine dair iddialar hızla yaygınlık kazandı.

Leroy Sane Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı

Çıkan bu spekülasyonlar taraftarlar arasında endişe yaratırken, "Sane Galatasaray'da kalacak mı?" sorusu her geçen gün daha yüksek sesle sorulmaya başlandı.

Leroy Sane Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı

Yönetim bu süreçte sessizliğini korurken, gözler tamamen yıldız futbolcudan gelecek akıbete çevrilmiş durumdaydı.

Leroy Sane Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı

Fakat teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yönetim, tecrübeli kanat oyuncusunu kadroda tutmanın şampiyonluk yolunda kritik bir koz olduğunu düşünüyor.

Leroy Sane Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı

Sane'nin geleceği hakkındaki bu belirsizlik devam ederken menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Leroy Sane Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı

Yıldız futbolcunun menajeri Pini Zahavi, çıkan iddialara son noktayı koymak üzere sessizliğini bozdu ve net ifadeler kullandı.

Leroy Sane Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı

Deneyimli menajer Pini Zahavi, Alman futbolcunun ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacağına yönelik çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

Leroy Sane Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı

Zahavi yaptığı açıklamada, "Leroy Sane'nin ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağına dair haberler doğru değil" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Leroy Sane Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı

Yıldız ismin sarı-kırmızılı kulüple olan hedeflerine tamamen odaklandığı ve İstanbul'daki kariyerinden memnun olduğu dile getirildi.

Leroy Sane Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı

Leroy Sane, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 58 maçta takımına 7 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

Leroy Sane Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı

Yıldız oyuncunun piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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