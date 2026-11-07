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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Konsantrasyon

Konsantrasyon

Lider Galatasaray, bugün en yakın takipçisi Amedspor'u konuk ediyor. Oynadığı son 5 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta konuk edeceği Amedspor'u da yenip milli araya zirvede girmek istiyor. İki takım Süper Lig'de ilk kez rakip oluyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Konsantrasyon

Son 4 yılın şampiyonu olan G.Saray, bu sezon da hedefine emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'de 5 sene üst üste şampiyonluk yaşayan ilk takım olmak isteyen sarı-kırmızılılar, rakipleriyle arasında farkı da açmaya başladı. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'i birlikte götüren G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncu olarak yaşadığı dörtlemeyi teknik adam olarak da tekrarlamıştı. Şimdi sıra beşinci şampiyonluğa geldi. Konsantrasyonunu asla bozmayan sarı-kırmızılılar, maç maç ilerliyor.

ASLAN REKOR PEŞİNDE

Zirvede 2 puan gerisinde bulunan Amedspor ile bugüne kadar sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen G.Saray, bir galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Taraflar ilk kez bir Süper Lig maçında kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de sahasındaki son 40 maçta mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, bugün de yenilmezse kulüp rekorunu egale edecek. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, daha sonra 32 galibiyet, 8 mağlubiyet aldı.

TAKIMDA EKSİK 2'YE YÜKSELDİ

Galatasaray'da zorlu Amedspor mücadelesi öncesinde kaptan Abdülkerim Bardakcı ile Victor Osimhen yok. Abdülkerim, F.Bahçe derbisinin bitiş düdüğünden sonra Brown ile yaşadığı kavganın ardından iki maç ceza almıştı. Kaptan, bu maçla birlikte cezasını tamamlayacak. Osimhen de bugün ameliyat olacak.

3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı takımda bugünkü mücadele öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao, bugünkü mücadelede kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Kart gören isimler milli ara sonrasındaki Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Süper Lig'de bugün Amedspor'u konuk etmeye hazırlanan G.Saray'da zorlu mücadelenin hazırlıkları tamamlandı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen çalışma ile Amedspor maçının son taktik antrenmanını bitiren sarı-kırmızılılar, maç saatini beklemeye başladı. Çalışmada bütün futbolcular yer aldı.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Deniz

Amedspor: Lafont, Bates, Umut, Mehmet, Furkan, Raveloson, Dia Sabia, Rayan, Krasniqi, Collins Sor, Gift Orban

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