13 yıl sonra Almanlar’ı yıktı

Sarı-kırmızılılar, son dönemde Alman ekiplerine karşı iyi sonuçlar alamıyordu. Son olarak Mart 2013'te Schalke'yi mağlup etmişti. O tarihten sonra Alman temsilcileriyle karşılaştığı 7 mücadelenin 6'sından mağlup ayrılmıştı. 1 maç eşitlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray dün bu şanssızlığını kırdı. Sarı-kırmızılılar, Aleksey Batrakov'un birbirinden güzel iki golüyle Stuttgart'ı devirmeyi başardı. Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde hiç kaybetmemişti. İlk yenilgisini Galatasaray'dan aldı.