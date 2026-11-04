13 yıl sonra Almanlar’ı yıktı

Sarı-kırmızılılar, son dönemde Alman ekiplerine karşı iyi sonuçlar alamıyordu. Son olarak Mart 2013'te Schalke'yi mağlup etmişti. O tarihten sonra Alman temsilcileriyle karşılaştığı 7 mücadelenin 6'sından mağlup ayrılmıştı. 1 maç eşitlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray dün bu şanssızlığını kırdı. Sarı-kırmızılılar, Aleksey Batrakov'un birbirinden güzel iki golüyle Stuttgart'ı devirmeyi başardı. Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde hiç kaybetmemişti. İlk yenilgisini Galatasaray'dan aldı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.