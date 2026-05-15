İyi ki geldim

G.Saray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Emre Kaplan'a özel bir röportaj veren Brezilyalı oyuncu, parçalı formayı nasıl tercih ettiğini anlattı. Teknik direktör Okan Buruk'un kendisini ikna ettiğini belirten Sara şöyle konuştu: "Okan Buruk, Galatasaray'a gelişimde çok önemli. O zamanki durumumdan dolayı Türkiye'ye gelmek istemiyordum. Kızım doğmak üzereydi ve orada yerleşik hayatım vardı. Okan Hoca; Avrupa'da oynamak ve Brezilya milli takımına gitmek gibi şeyleri aklıma soktu. O şekilde beni ikna etti. İki sene sonra hem Şampiyonlar Ligi'nde oynadım hem milli takıma çağrıldım. İyi ki beni ikna etmiş çok mutluyum."

DAHA ÇOK GOL ATACAĞIM

Taraftarlara söz verebilirim, önümüzdeki sezonlarda frikik golü atacağım. Juventus maçı inanılmazdı ama 13 maçta 1 gol attım. Bu bence yetersizdi. Önümüzdeki sezon daha ileri gideceğiz.

VICTOR OSIMHEN'İ SEVİYORUM

Osimhen için sadece iyi şeyler söyleyebilirim diyecektim ama gıcık da ediyor beni aynı zamanda. Çok seviyorum onu. Claudio Taffarel, Galatasaray için çok iyi şeyler söyledi, burayı ve G.Saray'ı inanılmaz seviyor.