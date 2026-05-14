Tarihi destan

Sezonun ikinci yarısı Fenerbahçe yenilgisiyle başlasa da mücadele esas şimdi ortaya konulacaktı. Okan Buruk döneminde Fenerbahçe mağlubiyetine alışkın olmayan Galatasaray'da kaybedilen Süper Kupa'yı ara transferler unutturdu. Sacha Boey, Asprilla ve Nhaga ile kulübede alternatif arttı. Beşiktaş'ın peşinden koştuğu Noa Lang ise Şampiyonlar Ligi faktörüyle Aslan'ı tercih etti. Hollandalı yıldız, Leroy Sane'nin sakat olduğu dönemde Rize'de asistle, tarihi Juventus maçında golleriyle iş çözdü.

5-2'LİK JUVENTUS ZAFERİ

Ocak 2011'de açılan Aslantepe, en görkemli Avrupa zaferlerinden birine 17 Şubat 2026 tarihinde tanıklık etti. Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Juventus'u ağırlayan Galatasaray 2-1 yenik duruma düştü. İkinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza atan sarı-kırmızılılar, 5-2'lik galibiyetle tarih yazdı. İtalya'daki rövanş da unutulmaz maçlar arasına girdi. Juventus 3-0'la karşılaşmayı uzatmalara taşısa da son sözü Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz söyledi. Aslan için Şampiyonlar Ligi son 16 bileti geldi.

DEVRE ARASI 5 TAKVİYE

Sezon başında yapılan transferler büyük ses getirirken yedek kulübesinin zayıflığı konusunda ağır eleştirilen yönetim devre arasında harekete geçti. Yedek kulübesinin zaafı giderildi. Okan Buruk'un hazırladığı transfer raporu doğrultusunda beş transfer yaparak kulübe güçlendirildi. Boey, Lang, Asprilla, Nhaga ve Can Armando'yu renklerine bağlayan Galatasaray sezon başındaki eksiklerini bu takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.

DERBİLERLE DEVLEŞTİ

Sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan hiç kuşkusuz ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında gelen galibiyetler oldu. Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ı 1-0 yenen Aslan, kritik bir deplasmandan 3 puanla döndü. RAMS Park'ta da sezonun kaderini belirleyecek maçta Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Okan Buruk'un öğrencileri tarihi şampiyonluğu getirdi.

FENERBAHÇE'YE FARKLI TARİFE

Milli ara dönüşünde Trabzonspor ve Kocaelispor'a 5 puan kaybeden Galatasaray'a teselliyi Kadıköy'deki son saniye golüyle Rizespor verdi. Aslantepe'deki derbi artık ligin finaliydi. Okan Buruk takımını iyi hazırladı, Sane ve Osimhen başta olmak üzere kalite farkı sahaya yansıdı. 3-0 kazanan Galatasaray şampiyonluğa hazırlanırken, Tedesco'yu kovan Fenerbahçe olağanüstü seçime gidecekti...

'DERBİYE YETİŞECEĞİM BAŞKAN'

Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda iki kez Liverpool'u 1-0 yenmenin gururunu yaşayan Galatasaray'ın çeyrek final hayali Anfield'da son buldu. Liverpool rövanşı 4-0 kazanırken, turun kaçması kadar Osimhen'in sakatlığı üzücü oldu. Kolu kırılan Nijeryalı yıldız, ameliyata alındı ve sezonu kapatma tehlikesi yaşadı. Çabuk iyileşmek için bir hafta hastanede kalmayı tercih eden Osimhen, Başkan Dursun Özbek'e söz verdi: ''Fenerbahçe derbisine yetişeceğim ve yine biz şampiyon olacağız.''

NOA LANG ÖNE ÇIKTI

Hem şampiyonluğun ilan edildiği Antalyaspor maçında hem de Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşılaşmasında ara transferde gelen Noa Lang damgasını vurdu. Zaten ara transferde gelenler arasında en fazla forma şansını Hollandalı yıldız yakaladı. Ara transferlerden Can Armando ise sadece iki maçta kısa süreli forma giyebildi.

HEP BERABER BAŞARACAĞIZ

Konyaspor yenilgisi moralleri bozsa da Teknik Direktör Okan Buruk pes etmedi. Taraftarlarını kenetleyen başarılı çalıştırıcı, ''Yine hep beraber başaracağız'' mesajını verdi. Hemen akabinde Galatasaray'ın Konya'daki ikramını Kasımpaşa'dan 90+11. dakikada gol yiyen Fenerbahçe geri çevirdi. Sarı-kırmızılılar yine puan farkıyla liderdi.

OKAN BURUK'TAN MÜTHİŞ REKOR

Aynı takımda hem futbolcu (1997, 1998, 1999, 2000) hem de teknik direktör (2023, 2024, 2025, 2026) olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk tarihe geçti. Kariyerine 52 yaşında toplamda 25 kupa sığdıran Buruk için şimdi yeni hedef çeyrek asırdır Galatasaray tribününde söylenen ''4 sene üst üste şampiyon olduk'' tezahüratını 5 sene ile değiştirmek...

SON 'AŞKIN OLAYIM MI?'

En erken mayıs şampiyonluğu fırsatını Samsun'da 4-1 yenilerek tepen Galatasaray bitime bir hafta kala mutlu sona ulaştı. Son derece stresli geçen Antalyaspor maçına noktayı Kaan Ayhan'a asistiyle Mauro Icardi koydu ve tribünler 'Aşkın olayım' şarkısıyla coştu. Yeni sözleşme önerilmediği için kırgın olan Icardi, takım arkadaşları ve kulüp personeli ile saha içinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.