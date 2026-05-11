Gerçekleri tarih yazar tarihi de Galatasaray

Şampiyonluklarına bir yenisini daha ekleyen sarı-kırmızılılar, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da harika bir sezon geçirdi. Antalya maçı bitiminde çaldığı şarkıdaki gibi dört sene üst üste şampiyon olan ve bir kez daha tarih yazan Okan Buruk'un öğrencileri, Türkiye'de rakipsiz olduğunu gösterdi. Bitime 1 hafta kala F.Bahçe'nin 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan eden G.Saray, makası açmaya başladı. F.Bahçe ile aradaki şampiyonluk sayısı 7'ye yükselirken gelecek sezonun hazırlıklarına da start verildi.

YENİ TRANSFERLER YOLDA

Türkiye'de 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan ilk ve tek takım olan G.Saray, bunu ikinci kez gerçekleştirmeyi başardı. Gelecek sezon da şampiyonluk kupasını kaldırması halinde kendisine ait rekoru kıracak olan sarı-kırmızılılar, Türk futboluna yön vermeye ve rekorları altüst etmeye devam ediyor. Gelecek sezon da hedefini şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde benzer bir başarı olarak belirleyen G.Saray, yine iddialı transferlerle kadrosunu güçlendirecek. Hareketli bir yaz dönemi Aslan'ı bekliyor.