Dünya Aslan'ı konuşuyor

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Antalyaspor'u 4-2 yenerek 26. şampiyonluğunu ilan G.Saray'ın zaferi Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Gazetelerin manşetleri şu şekilde: L'Equipe: "Osimhen önderliğindeki G.Saray, üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. G.Saray büyük bir tehlike atlattı. Okan Buruk'un öğrencileri geriye düştü ama kazandı." AS Gazetesi: "Osimhen, G.Saray'a lig şampiyonluğunu kazandırdı. Stadı dolduran 50 binden fazla taraftarın kalbini heyecanla doldurdu."

ASENSİO'YA KARŞI KAZANDI

MARCA: "F.Bahçe'nin G.Saray'ın üst üste dördüncü, toplamda 26. Süper Lig şampiyonluğunu kazanmasını engelleme çabaları sonuçsuz kaldı." Mundo Deportivo: "Süper Lig'de bitime bir maç kala, Okan Buruk'un takımı, Osimhen'in iki golü sayesinde Asensio'nun F.Bahçe'sine karşı şampiyon oldu." Tuttomercatoweb: "Victor Osimhen, G.Saray'ı Türkiye'nin zirvesine taşıdı. G.Saray, Türkiye'de 26. kez şampiyon olmayı başardı."