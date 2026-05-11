CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Dünya Aslan'ı konuşuyor

Dünya Aslan'ı konuşuyor

Avrupa basını G.Saray’ın zaferini manşetlere taşıdı. AS: “Osimhen şampiyonluğu getirdi” L’Equipe: “G.Saray dört sene üst üste şampiyon oldu.” Marca: “F.Bahçe, 26. şampiyonluğa engel olamadı”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50
Dünya Aslan'ı konuşuyor

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Antalyaspor'u 4-2 yenerek 26. şampiyonluğunu ilan G.Saray'ın zaferi Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Gazetelerin manşetleri şu şekilde: L'Equipe: "Osimhen önderliğindeki G.Saray, üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. G.Saray büyük bir tehlike atlattı. Okan Buruk'un öğrencileri geriye düştü ama kazandı." AS Gazetesi: "Osimhen, G.Saray'a lig şampiyonluğunu kazandırdı. Stadı dolduran 50 binden fazla taraftarın kalbini heyecanla doldurdu."

ASENSİO'YA KARŞI KAZANDI

MARCA: "F.Bahçe'nin G.Saray'ın üst üste dördüncü, toplamda 26. Süper Lig şampiyonluğunu kazanmasını engelleme çabaları sonuçsuz kaldı." Mundo Deportivo: "Süper Lig'de bitime bir maç kala, Okan Buruk'un takımı, Osimhen'in iki golü sayesinde Asensio'nun F.Bahçe'sine karşı şampiyon oldu." Tuttomercatoweb: "Victor Osimhen, G.Saray'ı Türkiye'nin zirvesine taşıdı. G.Saray, Türkiye'de 26. kez şampiyon olmayı başardı."

F.Bahçe'den Oblak bombası!
F.Bahçe'de gözler teknik direktörde!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
CHP'de Özel'te tepki yağıyor! Gürsel Tekin'den "partinize sahip çıkın" çağrısı | 20 belediye başkanı Kılıçdaroğlu'na şikayete gitti
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den hücuma çifte takviye!
G.Saray'dan flaş karar! Şampiyonluk kutlamasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan Safi'den İtalya'da transfer görüşmesi! Hakan Safi'den İtalya'da transfer görüşmesi! 01:07
İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona! İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona! 01:07
G.Saray'dan flaş karar! Şampiyonluk kutlamasında... G.Saray'dan flaş karar! Şampiyonluk kutlamasında... 01:07
F.Bahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! F.Bahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! 01:07
Veda sonrası Icardi'ye talip! Veda sonrası Icardi'ye talip! 01:07
Osimhen'den F.Bahçe'ye şok sözler! Osimhen'den F.Bahçe'ye şok sözler! 01:07
Daha Eski
Çakar'dan Osimhen'e büyük övgü! Çakar'dan Osimhen'e büyük övgü! 01:07
Dünya G.Saray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! İşte atılan manşetler Dünya G.Saray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! İşte atılan manşetler 01:07
G.Saray'da o yıldıza şampiyonluk övgüleri! G.Saray'da o yıldıza şampiyonluk övgüleri! 01:07
"İkinci bitirmekten gına geldi" "İkinci bitirmekten gına geldi" 01:07
"Gazı kaçmış bir karşılaşma" "Gazı kaçmış bir karşılaşma" 01:07
Şampiyon F.Bahçe ArsaVev! Şampiyon F.Bahçe ArsaVev! 01:07