7 isim tarihe geçti

Sarı-kırmızılılarda son yıllarda elde edilen şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan isimler dikkat çekiyor. Tam 7 isim 4 şampiyonlukta da pay sahibi oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra Mauro İcardi, Abdülkerim, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz dörtleme yaşadı. Devre arasında Konya'ya giden Berkan Kutlu da son şampiyonluğun heyecanına ortak oldu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50
