Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk gecesi! 74 puanla zirvede yer alan Okan Buruk'un öğrencileri, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 7 puanlık farkı korumak ve matematiksel olarak işi bitirmek için sahaya çıkıyor. Kıtalararası derbideki 3-0'lık görkemli galibiyetin ardından Samsunspor engelini de aşmak isteyen Galatasaray'ın maçı için "Maç saat kaçta?" ve "Hangi kanalda?" soruları yanıt buldu. İşte 32. haftanın kader maçı için yayın bilgileri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 15:29 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 20:09
Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor - Galatasaray maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılılar zorlu deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Okan Buruk'un öğrencileri galip gelmesi durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Samsunspor ise taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkıyor. Dev mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in şampiyonluk düğümünü çözecek olan bu kritik mücadele:

Tarih: 2 Mayıs 2026 Cumartesi (Bugün)

Saat: 20.00

Stadyum: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zirveyi doğrudan ilgilendiren karşılaşma, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

Yayıncı Kanal: beIN SPORTS 1

Dijital Yayın: TOD ve beIN CONNECT (Canlı Yayın)

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu yüksek tansiyonlu zirve mücadelesini yönetmesi için tecrübeli hakem Reşat Onur Coşkunses'i görevlendirdi. Coşkunses'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

VAR HAKEMİ KİM OLDU?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

ŞAMPİYONLUK SENARYOLARI: GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Ligin bitimine 3 hafta kala 74 puanı bulunan Galatasaray için şampiyonluk senaryosu oldukça net:

GALİBİYET DURUMUNDA

Galatasaray, Samsunspor'u mağlup ederse rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın bitime 2 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

BERABERLİK DURUMUNDA

Eğer Galatasaray puan kaybederse (beraberlik), Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesi durumunda yine şampiyonluğa ulaşabilir.

TAKIMLARDA SON DURUM

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında alınan 3-0'lık zaferle moral depolayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool elenmesi ve Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından lig şampiyonluğuyla taraftarını teselli etmek istiyor. Ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında taraftar desteğiyle sürpriz yaparak ligdeki konumunu iyileştirmeyi ve şampiyonluk kutlamalarını bir sonraki haftaya erteletmeyi hedefliyor.

TAKIMDA 3 EKSİK

Galatasaray'da ayağında kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esene olan Yaser Asprilla, bugün takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılarda cezalı Uğurcan'la birlikte toplamda üç eksik var.

Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Özkan Yalım’ın şoförü konuştu: VIP araç dönüşümü dosyada
