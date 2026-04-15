Arda Turan'ın öğrencisi Galatasaray'a! Transferde sıcak gelişme

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'ten o futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50
Hareketli bir transfer dönemi geçirmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Önceliğini orta saha ve stoper transferine veren yönetim, kanatlarda da yeni bir yapılanmaya gidecek.

Noa Lang'ın düşen performansı sonrasında satın alma opsiyonu konusunda çekinceler devam ederken, Yunus Akgün'ün de formu her geçen gün geriliyor.

Sarı- kırmızılılar bu bölge için daha dinamik ve genç bir futbolcu ile ilgileniyor. Bu isim Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk'in yıldızı Alisson.

U20 BREZİLYA'DA!

20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bu sezon 21 resmi maçta forma giyerken 6 gol attı ve 9 asiste imzasını attı. Bütün maçlarda sağ kanatta görev yapan sambacı, geçen sezon Atletico Mineiro'dan 14 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Genç futbolcu için Arda Turan'dan bilgi alan sarı-kırmızılılar, olumlu referans sonrasında liglerin sona ermesiyle harekete geçme kararı aldı.

Brezilya U20 Milli Takımı'nda da forma giyen Alisson'un 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

11 HAFTA SÜREN SAKATLIĞINI ATLATTI

Bu sezon ayak tarak kemiğinden sakatlanan genç futbolcu ligde 11 haftayı kaçırdı.

Toplamda ise 18 karşılaşmada takımını yalnız bırakan Alisson sakatlığını tamamen atlattı. Bu zor sürece rağmen 21 maçta oynayıp 15 skor katkısı sağlayıp takımına önemli bir katkı sağladı.

İLERİDE ÜÇ FARKLI BÖLGEDE OYNUYOR

Arda Turan tarafından bu sezon sağ kanatta değerlendirilen Alisson, farklı bölgelerde de forma giyebiliyor. Sol ayağını etkili bir şekilde kullanabilen sambacı, iki kanatta da forma giyebiliyor. Alisson görev verildiğinde 10 numara ve forvet arkasında da başarıyla ter dökebiliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da sezon sonu 4 ayrılık! 2'si kesin... G.Saray'da sezon sonu 4 ayrılık! 2'si kesin... 01:04
Liverpool'u deviren PSG yarı finalde! Liverpool'u deviren PSG yarı finalde! 01:00
Atletico Madrid yarı finalde! Atletico Madrid yarı finalde! 01:00
PFDK sevkleri belli oldu! PFDK sevkleri belli oldu! 01:00
Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! 01:00
Napoli başkanından gündem olan Osimhen sözleri! Napoli başkanından gündem olan Osimhen sözleri! 01:00
Daha Eski
Yamal G.Saraylı yıldızı istiyor! Yamal G.Saraylı yıldızı istiyor! 01:00
Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri 01:00
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 01:00
G.Saray'ın gündemindeydi! Kulübüyle sözleşme uzattı G.Saray'ın gündemindeydi! Kulübüyle sözleşme uzattı 01:00
Hyeon-Gyu Oh İngiliz devlerini peşine taktı! Hyeon-Gyu Oh İngiliz devlerini peşine taktı! 01:00
İşte 29. haftanın VAR kayıtları! İşte 29. haftanın VAR kayıtları! 01:00