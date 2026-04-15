Arda Turan'ın öğrencisi Galatasaray'a! Transferde sıcak gelişme
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'ten o futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50
U20 BREZİLYA'DA!
20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bu sezon 21 resmi maçta forma giyerken 6 gol attı ve 9 asiste imzasını attı. Bütün maçlarda sağ kanatta görev yapan sambacı, geçen sezon Atletico Mineiro'dan 14 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
Genç futbolcu için Arda Turan'dan bilgi alan sarı-kırmızılılar, olumlu referans sonrasında liglerin sona ermesiyle harekete geçme kararı aldı.
Brezilya U20 Milli Takımı'nda da forma giyen Alisson'un 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
11 HAFTA SÜREN SAKATLIĞINI ATLATTI
Bu sezon ayak tarak kemiğinden sakatlanan genç futbolcu ligde 11 haftayı kaçırdı.
Toplamda ise 18 karşılaşmada takımını yalnız bırakan Alisson sakatlığını tamamen atlattı. Bu zor sürece rağmen 21 maçta oynayıp 15 skor katkısı sağlayıp takımına önemli bir katkı sağladı.
İLERİDE ÜÇ FARKLI BÖLGEDE OYNUYOR
Arda Turan tarafından bu sezon sağ kanatta değerlendirilen Alisson, farklı bölgelerde de forma giyebiliyor. Sol ayağını etkili bir şekilde kullanabilen sambacı, iki kanatta da forma giyebiliyor. Alisson görev verildiğinde 10 numara ve forvet arkasında da başarıyla ter dökebiliyor.
