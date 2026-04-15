CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar'dan prim açıklaması

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar'dan prim açıklaması

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Salar, kalan 5 maç için takıma prim verilip verilmeyeceğiyle ilgili de konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 16:33
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar'dan prim açıklaması

Fenerbahçe futbol A takımı göğüs sponsorluğu anlaşması imza törenine katılan Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Trendyol Süper Lig'de kalan 5 hafta ve şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 30. haftasında iç sahada oynanacak Çaykur Rizespor maçına odaklandıklarını belirten Salar, "5 maçımız kaldı. Tek tek bakıyoruz. İnşallah cuma günü taraftarımızın desteği, 50 bin kişi ile Rizespor maçını kazanacağız. Sonraki maçlara kazanmak için çıkacağız. Taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var, onları yanımızda görmek çok önemli. Maçın başından sonuna kadar desteklerini esirgemesinler. Yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadelerini kullandı.

PRİM AÇIKLAMASI

Futbol A takımına ligin kalan bölümünde prim verilip verilmeyeceğiyle ilgili gelen soruya Salar, "Kalan maçlara tek tek hazırlanıyoruz. Bütün konsantrasyonumuz Rizespor maçı. Sosyal medyadaki yazılanlar, sosyal medyanın ilgilendiği alan. Yönetimimizin, camiamızın tüm odaklanması bu haftaki Rize maçı. İnşallah Rize maçını kazanacağız" yanıtını verdi.

BURÇİN GÖZLÜKLÜ: BAŞKANIMIZIN OLUŞTURDUĞU SEVGİ ORTAMI VAR

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burçin Gözlüklü ise takım içerisinde iyi bir birliktelik olduğunu söyledi. Gözlüklü, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri teknik direktörümüz ve tüm oyunculara sonuna kadar güveniyoruz. Başkanımız Sadettin Saran'ın gösterdiği motivasyon bana göre etkilidir. İlk günden beri başkanımızın oluşturduğu sevgi ortamı var. Bu durum da takıma yansıyor. Sadece puan farkının 2'ye düştüğü zaman değil, geride olduğumuz çok sayıda maçı çevirdik. Yukarıdan en alta kadar bu motivasyon sağlıyor. Bunun sebebinin bu eko-sistem olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Ezeli rakipler arasında transfer derbisi!
Icardi ile Osimhen arasında problem var mı?
DİĞER
'Dandini', 'Kız Kıza' ve 'Salla'yla hafızalara kazınmışlardı: 4 Yüz grubu bakın şimdi ne yapıyor! 
Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli okuduğu Ayser Çalık Ortaokulu silahla bastı: Saldırganın babası gözaltında
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten!
Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi ile Osimhen arasında problem var mı? Icardi ile Osimhen arasında problem var mı? 16:17
F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten! F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten! 15:45
Beşiktaş BOA'da Ayhan Avcı dönemi bitti! Beşiktaş BOA'da Ayhan Avcı dönemi bitti! 15:41
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio... 15:37
F.Bahçe'nin Rizespor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Rizespor mesaisi sürüyor! 15:21
Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! 15:01
Daha Eski
Altekma evinde rövanşa çıkıyor! Altekma evinde rövanşa çıkıyor! 14:55
Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı 14:35
Kartal'ın Samsunspor mesaisi sürüyor! Kartal'ın Samsunspor mesaisi sürüyor! 14:10
Kartal Kayra Yılmaz ameliyat edildi Kartal Kayra Yılmaz ameliyat edildi 14:04
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi programı! Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi programı! 13:24
Tenerife - Galatasaray MCT Technic maçı bilgileri Tenerife - Galatasaray MCT Technic maçı bilgileri 13:21