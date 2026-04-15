Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar'dan prim açıklaması

Fenerbahçe futbol A takımı göğüs sponsorluğu anlaşması imza törenine katılan Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Trendyol Süper Lig'de kalan 5 hafta ve şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 30. haftasında iç sahada oynanacak Çaykur Rizespor maçına odaklandıklarını belirten Salar, "5 maçımız kaldı. Tek tek bakıyoruz. İnşallah cuma günü taraftarımızın desteği, 50 bin kişi ile Rizespor maçını kazanacağız. Sonraki maçlara kazanmak için çıkacağız. Taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var, onları yanımızda görmek çok önemli. Maçın başından sonuna kadar desteklerini esirgemesinler. Yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadelerini kullandı.

PRİM AÇIKLAMASI

Futbol A takımına ligin kalan bölümünde prim verilip verilmeyeceğiyle ilgili gelen soruya Salar, "Kalan maçlara tek tek hazırlanıyoruz. Bütün konsantrasyonumuz Rizespor maçı. Sosyal medyadaki yazılanlar, sosyal medyanın ilgilendiği alan. Yönetimimizin, camiamızın tüm odaklanması bu haftaki Rize maçı. İnşallah Rize maçını kazanacağız" yanıtını verdi.

BURÇİN GÖZLÜKLÜ: BAŞKANIMIZIN OLUŞTURDUĞU SEVGİ ORTAMI VAR

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burçin Gözlüklü ise takım içerisinde iyi bir birliktelik olduğunu söyledi. Gözlüklü, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri teknik direktörümüz ve tüm oyunculara sonuna kadar güveniyoruz. Başkanımız Sadettin Saran'ın gösterdiği motivasyon bana göre etkilidir. İlk günden beri başkanımızın oluşturduğu sevgi ortamı var. Bu durum da takıma yansıyor. Sadece puan farkının 2'ye düştüğü zaman değil, geride olduğumuz çok sayıda maçı çevirdik. Yukarıdan en alta kadar bu motivasyon sağlıyor. Bunun sebebinin bu eko-sistem olduğuna inanıyorum" diye konuştu.